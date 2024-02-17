به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وحدت به معنای واقعی خود باید اجرا شود و همانطور که حضرت امام (ره) تاکید داشتند وحدت کلمه باید بین همه مسلمانان وجود داشته باشد.

وی افزود: حضرت امام (ره) به محض پیروزی انقلاب اسلامی مردم را در تمام امور مملکی شرکت داد و با برگزاری رفراندم و انتخابات‌های مکرر نقش مردم در تشکیل و پایداری جمهوری اسلامی نمایان و مشخص بود.

نماینده سابق ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: در عمر بیش از ۴۵ ساله انقلاب اسلامی بیش از ۴۰ انتخابات در کشور برگزار شده که نشان دهنده اهمیت نقش مردم است.

وی ادامه داد: مردم شریف ایران نیز با لبیک به فرمایشات امامین انقلاب با شرکت پرشور در همه صحنه‌های انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان زده‌اند.

آیت الله علما با اشاره بر اهمیت رسیدگی به امور اقتصادی جامعه، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با نامگذاری بیش از ۲۵ سال با محوریت اقتصادی ضرورت این مساله را به مسئولین گوشزد کرده است و کسی منکر مشکلات پیش رو نیست.

وی ادامه داد: حضور با شکوه و پرشور در انتخابات قطعاً سبب نشان دادن اقتدار و عزت ایران و عقب نشینی دشمنان خواهد شد.

نماینده سابق ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت بالای جوانی در استان کرمانشاه، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص ازدواج و بیکاری جوانان دغدغه دارند و بارها در این خصوص به مسئولین اجرایی کشور تذکر داده‌اند.