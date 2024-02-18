به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاکپور، اظهار کرد: این آزمون شامل ۱۶۰ سوال تخصصی در رابطه با موضوعات مرتبط با مدیریت نوین روستایی، قوانین و مقررات دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، عمران روستایی، عوارض، امور مالی و حقوقی است.

وی ادامه داد: ۷۶۸ دهیار در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۶۸۴ نفر از دهیاران معادل ۹۰ درصد در این آزمون شرکت کردند و ۷۷ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی در فرآیند برگزاری مطلوب و منظم این رویداد علمی همکاری داشتند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی بیان کرد: با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای دهیاران در سال ۱۴۰۲ به استناد دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این آزمون مکاتبه‌ای دهیاران در سراسر استان برای جامعه هدف برگزار شد.

پاکپور گفت: دهیاران برتر طبق نمرات کسب شده در این آزمون مورد تقدیر قرار می‌گیرند و در المپیاد کشوری نیز شرکت خواهند کرد.

وی افزود: دهیارانی که در این آزمون امتیاز لازم را کسب نکنند طبق ماده قانونی ۴۹ آئین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیار اعمال می‌شود.