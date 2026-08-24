به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع‌ یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای شاخص‌های دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی پایگاه امداد جاده‌ای «گیان» در شهرستان نهاوند با زیربنای ۱۳۰ مترمربع و اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی تکمیل و وارد چرخه عملیاتی شد که با افتتاح این پایگاه شمار پایگاه‌های فعال اورژانس در شهرستان نهاوند به ۸ مرکز افزایش یافت.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های شهرستان تویسرکان افزود: ۲ پایگاه اورژانس جاده‌ای در شهرستان تویسرکان نیز همزمان با هفته دولت ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: پایگاه اورژانس «فرسفج» با زیربنای ۱۳۰ مترمربع و هزینه ۴۵ میلیارد ریال شامل ۳۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۱۵ میلیارد ریال مشارکت خیران افتتاح شد.

وی افزود: پایگاه اورژانس «وردآورد» که پیش‌تر به‌صورت مشترک در خانه بهداشت مستقر بود، با احداث بنای مستقل و هزینه‌کرد ۴۰ میلیارد ریال شامل ۲۵ میلیارد ریال از منابع ملی- استانی و ۱۵ میلیارد ریال کمک خیران به استقلال رسید تا ظرفیت عملیاتی این شهرستان نیز به ۷ پایگاه ارتقا یابد.

ربیع‌ یگانه در خصوص تجهیزات ناوگان بیان کرد: برای پایگاه اورژانس جاده‌ای فرسفج یک دستگاه آمبولانس تویوتا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته و در پایگاه گیان از آمبولانس پشتیبان استفاده می‌شود و مرکز وردآورد نیز به تجهیزات لازم مجهز است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان از برنامه‌ریزی برای تقویت ناوگان امدادی خبر داد و گفت: علاوه بر خرید ۱۲ دستگاه آمبولانس در سال گذشته قرارداد تامین ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال منعقد شده است که ۵۰ درصد اعتبار آن از سوی استانداری همدان و مابقی از سوی سازمان اورژانس کشور تامین می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون استان همدان با ۷۱ پایگاه فعال، بهره‌گیری از ۷۹ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه اتاق عمل سیار و یک بالگرد امدادی، در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده ارائه خدمات به هموطنان در حوادث ترافیکی و غیرترافیکی است.