به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و روز بسیج ادارات و کارمندان، با اشاره به نقش مدیران در مسیر پیشرفت کشور، اظهار کرد: اقتدار و عظمت هر ملت به میزان علم، اندیشه، اراده، تلاش، مقاومت و تاب‌آوری مردم آن وابسته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن عزت و سربلندی به ایران شکل گرفت و ملت ایران طی دهه‌های گذشته با وجود فشارها و توطئه‌های مختلف، برای حفظ استقلال و جایگاه کشور ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری کشور گفت: جوانان ایرانی در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع دفاعی، ساخت موشک، پالایشگاه، نیروگاه، هواپیما، رادار و فناوری هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند.

سردار ریحانی ادامه داد: این پیشرفت‌ها در شرایطی حاصل شده که کشور با جنگ و تحریم‌های گسترده مواجه بوده و با وجود این فشارها، جمهوری اسلامی مسیر رشد علمی و فناوری خود را متوقف نکرده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه با تأکید بر توان بازدارندگی کشور تصریح کرد: ملت ایران نشان داده است که در برابر فشار و تهدید تسلیم نمی‌شود و امروز هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ایران برای پیشرفت و حفظ استقلال را متوقف کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ایران در تحولات منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده و گفتمان مقاومت در برابر نظام سلطه فراتر از مرزهای منطقه گسترش پیدا کرده است.

سردار ریحانی خاطرنشان کرد: مشاهده پرچم‌های ایران، فلسطین و لبنان در برخی حرکت‌ها و اعتراضات مردمی در نقاط مختلف جهان، نشانه‌ای از تأثیرگذاری گفتمان مقاومت و ایستادگی ملت‌ها در برابر سلطه‌گری است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی گفت: دشمن امروز تلاش می‌کند با ایجاد دوگانگی و شکاف اجتماعی، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و جامعه را درگیر تقابل‌های ساختگی کند.

وی افزود: نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی، وحدت ملی را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه حفظ انسجام و همدلی مردم، یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت و امنیت کشور است.

سردار ریحانی در پایان تأکید کرد: ایران‌دوستی باید یکی از معیارهای مهم رفتار اجتماعی و مسئولیت‌پذیری باشد و همه مردم و مسئولان باید با تقویت وحدت، افزایش تاب‌آوری و تلاش برای رفع مشکلات، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی را دنبال کنند.