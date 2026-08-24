مدیران مدیریت محله محور را یک فرصت بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر دوشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان رزن با اشاره به موضوع مدیریت محله‌محور اظهار کرد: این رویکرد که در سطح ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در شهرستان رزن نیز دنبال شده و شوراهای محله در شهرها و روستاهای شهرستان تشکیل شده‌اند.

وی افزود: در شهر رزن حدود هفت محله و در شهر دمق چهار محله شکل گرفته و در روستاهای شهرستان نیز حداقل یک شورای محله تشکیل شده است و در برخی روستاها با توجه به شرایط و ظرفیت موجود بیش از یک محله وجود دارد.

فرماندار رزن ادامه داد: شوراهای محله با محوریت روحانیون، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، نخبگان، بسیجیان و سایر افراد توانمند هر منطقه تشکیل شده‌اند و جلسات آنها برای شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محلی در حال برگزاری است.

جهانیان با بیان اینکه هدف از تشکیل شورای محله فقط ایجاد یک ساختار جدید نیست، گفت: باید از این ظرفیت برای شناسایی دقیق مشکلات و مسائل مردم استفاده کرد و در ادامه دستگاه‌های اجرایی نیز در حل این مشکلات نقش‌آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: شوراهای محله باید به رسمیت شناخته شوند، دغدغه‌های آنها شنیده شود و از امکانات و ظرفیت‌های موجود برای توانمند شدن آنها استفاده شود.

فرماندار رزن خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: مدیران باید مدیریت محله‌محور را یک فرصت بدانند و مشخص کنند هر دستگاه چگونه می‌تواند با استفاده از ظرفیت شوراهای محله بخشی از مشکلات موجود در محلات و روستاها را شناسایی و برطرف کند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نباید تنها به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها و بخشنامه‌ها از ورود به مسائل محلی خودداری کنند چراکه دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت محله‌محور ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.

جهانیان ادامه داد: اگر شورای محله مسئله‌ای را به درستی شناسایی کرده باشد دستگاه‌های اجرایی باید در کنار این شورا قرار بگیرند، ظرفیت‌های موجود را بررسی کنند و برای حل مسئله برنامه داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خود مردم در مدیریت مسائل محلی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات زمانی بهتر حل می‌شوند که مردم منطقه در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند و از توان، ظرفیت و امکانات موجود در همان محله یا روستا استفاده شود.

فرماندار رزن گفت: مدیریت محله‌محور می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی دقیق‌تر مسائل، اولویت‌بندی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی باشد و دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده کنند.

جهانیان با بیان اینکه شناسایی صحیح مسئله و پیگیری مستمر می‌تواند به نتیجه برسد، اظهار کرد: تجربه شهرستان رزن در برخی حوزه‌ها نشان داده است که هرگاه یک مشکل یا ظرفیت به درستی شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر انجام شود، امکان دستیابی به نتیجه مطلوب وجود دارد.

وی در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با شوراهای محله همراهی بیشتری داشته باشند و گفت: حل مسائل مردم باید به یک مطالبه مشترک میان مردم، شوراهای محله و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و همه ظرفیت‌های موجود شهرستان برای این هدف به کار گرفته شود.