محورهای رایزنی رئیس مجلس سنای پاکستان با هیئت قطری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان از یک هیئت قطری عالی رتبه به ریاست نایف بن عید آل ثانی تاجر قطری در اسلام آباد استقبال کرد.

دو طرف راه‌های توسعه روابط دوجانبه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود میان دو کشور را بررسی کردند.گیلانی در این دیدار تاکید کرد که روابط پاکستان و قطر عمیق و بر اساس تاریخ و فرهنگ بنا شده است.

وی در ادامه به تمایل صادقانه دو طرف برای ارتقای این روابط به افق‌های گسترده‌تر اشاره کرد.

در ادامه رئیس مجلس سنای پاکستان به مسائل منطقه‌ای و اسلامی پرداخت و به اهمیت «توافق مکه» و نقش برجسته آن در تحکیم یکپارچگی و صلح و ثبات میان کشورهای اسلامی برای مقابله با چالش‌های جاری اشاره کرد.

از طرفی دیگر این مقام قطری نقش پاکستان در تقویت صلح و گفتگو و رشد و همکاری منطقه‌ای را تحسین کرد و توافق مکه را ستود و در ادامه ابراز امیدواری کرد که این توافق به تحقق ثبات و امنیت و وحدت بیشتر در جهان اسلام کمک کند.

این هیئت قطری در ادامه اهتمام ویژه‌ای به کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پاکستان نشان داد و بر اهمیت تقویت بیشتر روابط دوجانبه از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری متقابل تاکید کرد.