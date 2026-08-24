آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خوشیدی در روستای «سیراب» رزن

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۴۵ کیلوواتی روستای سیراب شهرستان رزن با حضور فرهاد جهانیان فرماندار رزن، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و اهالی روستا آغاز شد.
ساخت این نیروگاه از سوی دهیاری روستای سیراب اجرا میشود و با هدف کمک به تامین برق، کاهش ناترازی انرژی و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری و روستا به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار رزن در مراسم کلنگزنی نیروگاه روستای سیراب با تاکید بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی امروز کشور افزایش ظرفیت تولید برق است و استفاده از انرژی خورشیدی میتواند بخش قابل توجهی از این نیاز را تامین کند.
وی افزود: ناترازیهای موجود در حوزه انرژی ضرورت حرکت به سمت تولید انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از گذشته افزایش داده و اقدامات موثری نیز در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی انجام شده که بخشی از ناترازی برق را جبران کرده است.
جهانیان با اشاره به نقش دهیاریها در توسعه انرژی خورشیدی گفت: امروز دهیاریهای شهرستان رزن نیز وارد این عرصه شدهاند و شاهد آغاز عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی در روستاهای شهرستان هستیم.
وی ادامه داد: دهیاریها میتوانند از محل درآمد حاصل از تولید برق خورشیدی منابع درآمدی پایدار برای اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها و آبادانی روستاها ایجاد کنند.
فرماندار رزن با اشاره به ظرفیت موجود در روستاهای شهرستان تصریح کرد: میزان نیروگاههای خورشیدی که از سوی دهیاریهای شهرستان رزن در حال اجرا است از مجموع نیروگاههای در حال اجرای دهیاریهای سایر شهرستانهای استان همدان بیشتر است و این موضوع نشاندهنده پیشرو بودن دهیاریهای رزن در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
جهانیان بیان کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیتهای موجود سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی در شهرستان رزن با مشارکت بیشتر مردم و بخشهای مختلف ادامه پیدا کند.
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