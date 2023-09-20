رزمایش ناتو بخشی از آمادگی ائتلاف برای درگیری نظامی با مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمایش ناتو در سال ۲۰۲۴ بخشی از آمادگی ائتلاف برای درگیری نظامی با روسیه و گام دیگری برای بی ثبات کردن اوضاع در اروپا است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: روسیه و ترکیه تماس‌های لازم درباره مسائل فنی در جهت تأمین یک میلیون تُن غلات را حفظ می‌کنند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: سخنان «بورل» (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) درباره عدم امکان احیای توافق غلات، اذعان به عدم تمایل اتحادیه اروپا به انجام تعهدات طبق تفاهمنامه روسیه و سازمان ملل است.

در ارتباط با رزمایش ناتو در سال ۲۰۲۴، فایننشال تایمز چندی پیش اعلام کرد که ناتو بزرگ‌ترین رزمایش نظامی از زمان جنگ سرد را برگزار خواهد کرد.

به نوشته این نشریه، کشورهای عضو ناتو با انجام این رزمایش قصد دارند آمادگی خود را برای دفع حمله احتمالی روسیه آزمایش کند.

این رزمایش قرار است در ماه‌های فوریه تا مارس سال آینده در آلمان، لهستان و کشورهای حوزه بالتیک برگزار شود.

مقامات ناتو اعلام کردند پیش بینی می شود که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ ماموریت جنگی هوایی، بیش از ۵۰ کشتی جنگی و حدود ۴۱۰۰۰ سرباز در این رزمایش شرکت کنند.

این رزمایش همچنین اولین رزمایش از نظر قابلیت فنی است و از داده‌های جغرافیایی دنیای واقعی برای ایجاد سناریوهای واقعی‌تر برای نیروها استفاده می‌کند.

گفتنی است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه ۲۸ تیر ماه در سخنانی در ارتباط با توافق غلات موسوم به ابتکار دریای سیاه اعلام کرد: تداوم توافق غلات معنای خود را از دست داده است. غرب از توافقنامه غلات برای باج گیری سیاسی و تقویت شرکت‌هایش استفاده کرد. غرب نه تنها در توافقنامه غلات، بلکه در انتقال بلاعوض غلات و کودهای شیمیایی توسط روسیه به فقیرترین کشورها نیز مانع تراشی می‌کند. وقاحت و گستاخی عامل عدم رعایت شرایط در توافق غلات بود. این روسیه است که به امنیت غذایی جهانی کمک می‌کند. اظهاراتی مبنی بر اینکه اوکراین به کشورها مواد غذایی ارائه می‌کند، دروغ است. روسیه آماده است تا به عرضه غلات خود ادامه دهد. مسکو امکان بازگشت به توافق را در صورت درنظرگرفتن و اجرای بدون استثنا تمامی اصول مشارکت در آن بررسی خواهد کرد.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند.

یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

روزنامه اسپانیایی «ال پایس» با استناد به داده‌های منتشره از سوی سازمان ملل و نیز آمار مربوط به ردیابی کشتی‌ها در گزارشی اعلام کرد که دست کم ۳۸ درصد غلات صادر شده از اوکراین به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شده است، این در حالیست که بر اساس توافق اخیر میان روسیه و اوکراین و با میانجیگری سازمان ملل بنا بود این غلات به کشورهای در حال توسعه آفریقا صادر شود.