مصوبه کابینه رژیم صهیونیستی علیه تشکیل کشور مستقل فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابینه رژیم صهیونیستی اقدام دیگری را علیه تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه حل موسوم به دو دولتی به انجام رساند.

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه این رژیم با اجماع تمامی اعضا، طرح عدم به رسمیت‌شناختن یک جانبه کشور فلسطین را به تصویب رساند.

در همین راستا «بنی گانتز» عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما با به رسمیت‌شناختن یک جانبه کشور فلسطین مخالفیم و اگر توافقی حاصل نشود در رفح دست به اقدام خواهیم زد.

بتسئیل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی نیز گفت که همه اعضای کابینه رژیم صهیونیستی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشور فلسطین تهدیدی برای این رژیم خواهد بود.

از سوی دیگر وزارت خارجه تشکیلات خودگردان در واکنش به این مصوبه و اظهارات مقامات صهیونیست اعلام کرد: عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل متحد و به رسمیت‌شناختن آن از سوی کشورهای جهان نیازمند صدور مجوز از سوی نتانیاهو نیست.

گفتنی است کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، در برهه اخیر همزمان با تأمین تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و ممانعت از اقدام بین‌المللی علیه این رژیم و جنایت‌های آن علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری، سخنان زیادی را در خصوص تشکیل کشور مستقل فلسطین و لزوم آن اظهار داشته‌اند؛ اما این اقدام کابینه رژیم صهیونیستی نشان از آن دارد که این سخنان مقامات غربی در رابطه با اجرای راه حل دولتی تا عمل فاصله زیادی دارد و رژیم صهیونیستی هیچ حق و حقوقی را برای صاحبان اصلی سرزمین فلسطین متصور نیست.