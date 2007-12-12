قائم مقام ایرنا بر ضرورت جریان دو سویه و متوازن خبری تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از جاکارتا ، "احمد جعفری چمازکتی" عصر سه شنبه طی سخنانی در نشست مجمع عمومی اوآنا در گفت: همگی ما می‌دانیم بیش از نیمی از جمعیت جهان هنوز از روش جریان یک سویه انتشاراطلاع رسانی پیروی می‌کنند و این جریان طی ‪۶۰‬ سال گذشته از شمال به جنوب و از غرب به شرق در حرکت بوده است. ولی با همگرایی منطقه‌ای و همکاری جنوب - جنوب ، همچنین پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انتشار سریع اخبار، این جریان یک سویه باید متوقف و به جریانی دو سویه ، برابر و متوازن تبدیل شود.

جعفری با اشاره به این نکته که همکاریهای عملی در میان اعضای اوآنا باید روز به روز گسترده تر و تقویت شود، به تشریح نقش آفرینی بنیادین خبرگزاریها پرداخت و گفت : بطور یقین ، خبرگزاریها نقش اساسی و بنیادین را در انتشار اخبار ایفا می‌کنند و ما خبرگزاریهای عضو اوآنا که عهده دار دو سوم جریان اطلاعات و اخبار جهان هستیم بدون تردید می‌توانیم تاثیرگذاری زیادی در چالشهای رسانه‌ای دنیا داشته باشیم که این منوط به تقویت و گسترش همکاریهای عملی در میان اعضاست.

قائم مقام ایرنا ، ظرفیتها و توانایی‌های گوناگون قاره کهن آسیا و منطقه اقیانوسیه را مورد توجه قرار داد و افزود: منطقه‌ای که بیش از ‪۵۰‬درصد تولید ناخالص جهان، ‪ ۵۰‬درصد کل تجارت دنیا، ‪ ۶۰‬درصد حمل و نقل دریایی و بزرگ‌ترین ذخایر مادی و معنوی دنیا با پیشرفت در فناوری و علوم را در اختیار دارد ، این حق را نیز دارد که رسانه‌های قوی خودرا داشته باشد تا بتواند از جریان اطلاع رسانی دو سویه برخوردار شود.

ائتلاف‌ها و فدراسیون‌های خبری منطقه‌ای همچون اوآنا ، شبکه خبری جنبش غیر متعهد(ان ان ان ) ، فانا ( فدراسیون خبرگزاری‌های عرب) ، ایینا (خبرگزاری بین‌الملل اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس ) و خبرگزاری‌های عضو ائتلاف بین‌المللی برای صلح (ایفنا) از جمله مواردی بودند که رئیس هیات ایرنا تقویت و ارتقای آنها را عامل مهمی در پیشبرد جریان دوسویه خبری دانست.

نایب رییس اوآنا تاکید کرد : وقت آن فرا رسیده که سازمان اوآنا تدابیر مهمی را برای گسترش پوشش خبری در سراسر آسیا اتخاذ کند و اعضا بطور عملی و با خودباوری منبع اصلی اخبار خود را خبرگزاریهای عضو قرار دهند.

قائم مقام ایرنا در بخش دیگری از سخنان خود به جهان پرتنش کنونی که زاییده زیاده خواهی‌های سودجویان و غارتگران امپریالیستی است، اشاره کرد و گفت : دنیا اینک بیش از هر زمان دیگر به صلح و آرامش نیاز دارد و به نظر می رسد خبرگزاریها با توجه به نقش بنیادین خود باید همایش بین‌المللی خبرگزاریها - ائتلاف برای صلح را که ایرنا مبتکر آن در سال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی بود و نخستین گردهم آیی آن را در تهران برگزار کرد، احیا کنند.

وی به خبرگزاریهای عضو اوآنا پیشنهاد داد که با تقویت ایفنا ، برگزاری دوره‌ای آن و پربار کردن سامانه این ائتلاف در راستای پیشبرد صلح در جهان گام بردارند.

سیزدهمین مجمع عمومی اوآنا صبح سه شنبه بطور رسمی با سخنان "یوسف کالا" معاون رئیس جمهوی اندونزی گشایش یافت . این مجمع به مدت دو روز گزارش خبرگزاری‌های عضو را خواهد شنید ، پیشنهادات کمیته اجرایی را به تصویب خواهد رساند .

اتحادیه اوآنا در سال 1961 به ابتکار یونسکو شکل گرفت و هدف از شکل گیری آن اطمینان بخشی به تبادل آزاد و مستقیم اخبار بین خبرگزاری های معتبر منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این منطقه بیش از نیمی از جمعیت جهان را تحت پوشش خود قرار داده است.

اوآنا هم اکنون 41 خبرگزاری از 34 کشور را به عنوان اعضای رسمی مجمع عمومی خود در عضویت دارد. کشورهای عضو اوآنا حدود 56 درصد تولید ناخالص جهان ، حدود 50 درصد تجارت و بیش از 60 درصد حجم ترابری هوایی دنیا را در اختیار خود دارند.