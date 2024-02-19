همه کشورها باید در روابط خود با «اسراییل» تجدیدنظر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بینالملل در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی بیانیه مهمی صادر کرد.
در بیانیه سازمان عفو بینالملل آمده است: اسرائیل باید به اشغال فلسطین پایان دهد تا از دامن زدن به آپارتاید و نقض حقوق بشر جلوگیری کند. ۵۶ سال است که فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی فلسطین تحت محاصره و سرکوب رژیم وحشی اشغالگر زندگی میکنند.
سازمان عفو بینالملل تأکید کرد: اشغال فلسطین از سوی اسرائیل طولانیترین و یکی از مرگبارترین اشغالگریهای جهان است. جهان باید بداند که پایان دادن به اشغالگری، پیششرط توقف نقض مکرر حقوق بشر در فلسطین است.
در این بیانیه اعلام شده است: همه کشورها باید در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها در تداوم اشغالگری و آپارتاید نقشی ندارند.
سازمان عفو بین الملل همچنین تأکید کرد که بیش از ۵۰ کشور جهان شکایتهایی را در خصوص غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی ارائه خواهند کرد.
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