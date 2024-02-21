درخواست برای ورود وزارت ورزش به ماجرای اتفاقات ناخوشایند استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم فوتبال استقلال صدرنشین لیگ بیست و سوم است و یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات به شمار می رود، اختلاف بین علی خطیر مدیرعامل و جواد نکونام سرمربی این تیم نگرانی هایی را برای از بین رفتن موقعیت فعلی آبی پوشان به همراه داشته است.

در این میان برخی پیشکسوتان و اهالی فوتبال در مورد تاثیرگذارت این اتفاق و راهکار برون رفت از آن اظهار نظر کرده اند. نصرالله عبداللهی بازیکن سابق و پیشکسوت استقلال در این مورد با خبرنگار مهر گفت و گو کرده است.

استقلال به پیروزی مهمی دست پیدا کرد

نصرالله عبداللهی در خصوص برد استقلال برابر صنعت نفت آبادان گفت: با اینکه بیش از ۴۰ روز لیگ تعطیل شده بود و استقلال اردویی برگزار نکرد و تنها با تمرین و چندبازی دوستانه خود را برای شروع نیم فصل دوم آماده کرد بازی خوبی برابر نفت آبادان انجام داد و به ۳ امتیاز رسید ، استقلال هرچه از بازی گذشت هماهنگ تر شد و توانست به یک گل زیبا دست پیدا کند اگرچه موقعیت‌های خوبی برای افزایش تعداد گل داشت اما بدشانسی و بی دقتی اجازه نداد ولی در مجموعه این برد با توجه به شکست پرسپولیس مقابل آلومینیوم خوب بود تا اختلاف امتیازی دو تیم به ۵ برسد.

نفت با سهراب موفق خواهد شد

وی در خصوص عملکرد تیم نفت آبادان هم گفت: نفت آبادان همیشه جذابیت داشته و یک تیم پر طرفدار است اما چند سالی است بدلیل مشکلات نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد با تغییراتی که در کادر فنی بوجود آمده و سهراب بختیاری زاده جوان هدایت این تیم را بعهده گرفته شاهد بازی زیبایی از این این تیم مقابل استقلال بودیم اگرچه نفت هنوز کار زیادی دارد تا تیم دلخواه سهراب شود اما اعتقاد دارم نفت آبادان با سهراب بختیاری زاده در بازی های آینده عملکرد بهتری خواهد داشت و به نتایج خوبی هم دست پیدا خواهد کرد .

ملوان در اوج به سر می برد

عبدالهی با ابراز رضایت از نتایج خوب ملوان گفت: ملوانی ها با تارتار در لیگ امسال خوش درخشیده اند و نتایج فوق العاده ای کسب کرده اند ، در ابتدای فصل هرگز کسی فکر نمی‌کرد ملوان تا این حد خوب بازی کند و خوب نتیجه بگیرد ، این ملوان من را به یاد ملوان سالها پیش می اندازد که مقابل هر تیمی که بازی می کرد نتایج خوبی کسب می کرد ، بطور حتم آنها برای استقلال برنامه دارند و می خواهند ۳ امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کنند ،حضور تماشاگران پرشور ملوان هم به این تیم یک دست کمک خواهد کرد ، باید قبول کنیم فارغ از مسایل فنی وحدت و رفاقت ویکدلی از ملوان یک تیم موفق ساخته که میتواند یک الگوی خوب برای تیم های فوتبال ما باشد .

نکونام باید هوشیار باشد

کارشناس فوتبال در خصوص آمادگی استقلال برای دیدار برابر ملوان گفت : استقلال می داند روز سختی خواهد داشت، ملوان در اوج به سر می برد و نکونام باید هوشیار باشد که دست خالی بر نگردد ، او باید بخوبی ملوان را آنالیز کند و برای نقاط ضعف ملوان برنامه داشته باشد، استقلال می داند که برای حفظ صدر نشینی به برد برابر ملوان نیاز دارد پس باید با برنامه و با تمام قوا مقابل این تیم خوب و یک دست به میدان برود.

وزارت ورزش به اختلافات استقلال ورود کند

وی در خصوص اختلاف بین نکونام و خطیر که هرروز شدیدتر هم می شود گفت: متاسفانه از ابتدای فصل هرگز خبرهای خوبی از تعامل بین سرمربی و مدیر عامل نشنیدیم ، پیشکسوتان و بزرگان استقلال هم پا پیش گذاشتند تا مشکلات حل شود اگرچه مدتی آرامش برقرار شد اما دوباره این اختلافات شروع شد و شدت آن از گذشته هم بیشتر شد تا مدیر عامل و سرمربی مرتب علیه یکدیگر موضع بگیرند و یکدیگر را به کم کاری متهم کنند ،دود این اتفاق به چشم تیم و هواداران خواهد رفت و باعث خواهد شد تیم ضربه ببیند ، با توجه به اینکه وزارت ورزش متولی استقلال و پرسپولیس است الان زمان آن رسیده که مسوولان وزارت ورزش خصوصا شخص وزیر در این اتفاق ورود کند و اجازه ندهد تیم استقلال بیشتر از این ضربه بخورد اگر نیاز به آشتی دادن است این کار را انجام دهد و اگر نیاز به تغییر است به سرعت این کار را عملی کند ، درست است که با تمام مشکلات استقلال با تلاش بازیکنان و حمایت هواداران برنده از زمین خارج می شود اما تیم بیمار است و این بیماری استقلال را از پا خواهد انداخت پس مسولان وزارت ورزش باید هرچه زودتر ورود کنند تا استقلال دوباره رنگ آرامش را ببیند.