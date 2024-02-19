انجام بیش از۵۰برنامه تا انتخابات با محوریت آزاداندیشی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم امجدیان بعد از ظهر دوشنبه با حضور در جمع اصحاب رسانه که در دفتر خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات بیش از پیش ضرورت جهاد تبیین در جامعه به ویژه دانشجویان نمایان می‌شود.

وی افزود: در این زمان کم همه ما وظیفه داریم اهمیت انتخابات و مشارکت در این میدان سیاسی اجتماعی را تبیین کرده و همه اقشار را با رویکردی عقلانی علمی به شرکت در انتخابات دعوت کنیم.

رئیس بسیج دانشجویی استان کرمانشاه تصریح کرد: قطعاً آگاهی از اهمیت مشارکت در انتخابات همه مردم ایران عزیز را به شرکت در این میدان ترغیب خواهد کرد.

وی ادامه داد: هجمه‌های سنگین رسانه‌ای دشمن یکی از اصول اهمیت انتخابات در کشور ماست که این روزها رسانه‌های دشمن به خط شده و قصد ناامید کردن و دلسرد کردن آنها را با دروغ پراکنی دارند تا شاید ضربه‌ای به مشارکت مردم داشته باشند.

امجدیان خاطرنشان کرد: در کنار مقوله دعوت به مشارکت حداکثری، وظیفه انتخاب آگاهانه و انتخاب اصلح نیز در دستور کار است و برنامه ریزی هایی در ناحیه بسیج دانشجویی در این خصوص انجام گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی از برنامه‌های بسیج دانشجویی کرمانشاه در مدت اخیر بوده و تا روز انتخابات نیز این کرسی‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج دانشجویی استان کرمانشاه با اشاره به راه اندازی معاونت آزاداندیشی در بسیج ناحیه دانشجویی کرمانشاه، گفت: بیش از ۵۰ عنوان برنامه در مدت باقی مانده تا انتخابات در سطح دانشگاه‌های استان کرمانشاه با محوریت آزاداندیشی در قالب کرسی‌های آزاداندیشی و تریبون‌های آزاد برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد.

وی افزود: برگزاری مناظرات و برنامه‌های مشترک برای کاندیدای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از دیگر فعالیت‌های بسیج دانشجویی خواهد بود که این برنامه‌ها با اعلام قطعی کاندیدا و شروع زمان تبلیغات در دانشگاه‌های استان برگزار خواهد شد.

امجدیان یادآور شد: در تمامی برنامه‌هایی که با محوریت بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد از هیچ کاندیدایی دفاع و یا علیه کاندیدای خاصی موضع گیری نخواهد شد.

وی ادامه داد: حضور کاندیدا در دانشگاه‌های و در معرض سوالات تخصصی دانشجویاتن قرار گرفتن زمینه ساز خوبی برای انجام مطالبه گری از نمایندگان آینده و مسئولین استانی خواهد شد.