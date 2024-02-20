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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۴۲

کولیوند مطرح کرد؛

اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بشر در غزه

اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بشر در غزه

رییس جمعیت هلال‌احمر گفت: به دلیل نقض حقوق بشردوستانه در غزه و در جایگاه ریاست کمیته حقوق بشردوستانه کشور، علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعلام جرم کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در یکصد و شصتمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: امروز یکی از اولویت‌های هلال‌احمر ایران به عنوان رییس کمیته حقوق بشردوستانه کشور، نقش آفرینی در حوزه حمایت مجدانه از مردم مظلوم فلسطین و اعتراض به نقض آگاهانه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در غزه است.

وی افزود: هلال‌احمر در جایگاه ریاست کمیته حقوق بشردوستانه کشور، ٩٠ مورد نقض حقوق بشردوستانه در غزه را احصاء و همراه با امضای ٨۶ جمعیت صلیب سرخ و هلال‌احمر کشورهای دیگر، در خصوص این کشتار جهانی از سوی رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرده است. این هم‌افزایی و تعامل ارزنده، برای نخستین بار اتفاق افتاده است.

رییس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با بیان این نکته که انتخابات یک عرصه مشارکت ملی است، بیان کرد: خانواده فهیم و داوطلبی جمعیت هلال‌احمر بدون هرگونه جهت‌گیری سیاسی، در این عرصه ملی و مهم همچون سایر عرصه‌ها، حضور داشته و نقش پشتیبان امدادی از مراسم انتخابات را نیز برعهده خواهد داشت.

کد مطلب 6032346

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