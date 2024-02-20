اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بشر در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در یکصد و شصتمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: امروز یکی از اولویت‌های هلال‌احمر ایران به عنوان رییس کمیته حقوق بشردوستانه کشور، نقش آفرینی در حوزه حمایت مجدانه از مردم مظلوم فلسطین و اعتراض به نقض آگاهانه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در غزه است.

وی افزود: هلال‌احمر در جایگاه ریاست کمیته حقوق بشردوستانه کشور، ٩٠ مورد نقض حقوق بشردوستانه در غزه را احصاء و همراه با امضای ٨۶ جمعیت صلیب سرخ و هلال‌احمر کشورهای دیگر، در خصوص این کشتار جهانی از سوی رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرده است. این هم‌افزایی و تعامل ارزنده، برای نخستین بار اتفاق افتاده است.

رییس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با بیان این نکته که انتخابات یک عرصه مشارکت ملی است، بیان کرد: خانواده فهیم و داوطلبی جمعیت هلال‌احمر بدون هرگونه جهت‌گیری سیاسی، در این عرصه ملی و مهم همچون سایر عرصه‌ها، حضور داشته و نقش پشتیبان امدادی از مراسم انتخابات را نیز برعهده خواهد داشت.