به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در نشست «کمیته ویژه صدور سند مالکیت حدنگاری اراضی اسلام آباد کرج» که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد با اشاره به اینکه مشکل اسناد اراضی این منطقه به زمانی باز می‌گردد که ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده در اراضی متعلق به شهرداری کرج از دهه ۴۰ شروع شد گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه قانونی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۷ مقرر می‌شود شهرداری کرج نسبت به تفکیک و انتقال عرصه منازل مسکونی احداث شده در تپه مرادآب و منطقه اسلام آباد کرج اقدام و به عنوان مالک قانونی این اراضی، به قیمت منطقه‌ای به صاحبان اعیانی احداثی در این منطقه واگذار کند.

حل مشکل پس از ۴۵ سال با دستور رئیس قوه قضائیه

وی اضافه کرد: پس از انقلاب برای نزدیک به ۴۵ سال، این مصوبه اجرایی نشده بود تا این که در سفر ۱۷ فرودین ماه سال جاریِ رئیس قوه قضائیه به استان البرز، این مطالبه مردمی مطرح و اجرای آن به عنوان یکی از مصوبات سفر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان البرز محول می‌شود.

رئیس شورای قضائی استان البرز در تشریح اقدامات انجام شده پس از دستور و تاکید رئیس قوه قضائیه در این خصوص بیان کرد: اجرای مصوبه سفر رئیس قوه قضائیه به استان در پنج گام در دادگستری کل استان البرز تدوین شد و کلیه اقدامات در ذیل «کمیته ویژه صدور سند مالکیت حدنگاری اراضی اسلام آباد کرج» با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان البرز پیگیری می‌شود و پس از شناسایی موانع موجود، کارگروهی با حضور شهرداران مناطق کرج و معاونین شهرداری برگزار و برای رفع سریع مشکلات و موانع اجرای طرح، کارگروه ویژه‌ای در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با حضور نمایندگان دادگستری کل استان، شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز تشکیل شد.

تخصیص اعتبار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فاضلی هریکندی با تقدیر از حمایت‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین تکلیف اسناد اراضی این محدوده عنوان کرد: با پیگیری‌های رئیس سازمان ثبت اسناد، اعتبارات لازم برای نقشه برداری منطقه اختصاص یافت و با توجه به بافت منطقه، شکل نامنظم ساختمان‌ها، شیب بالا و همچنین عدم امکان دسترسی به قطعات، با اقدام نوآورانه، نقشه برداری ترکیبی زمینی و تصویربرداری هوایی با GSD با زوایای مختلف در کمترین زمان ممکن با نظارت اولیه سازمان نقشه برداری کشور به سرانجام رسید.

صدور ۶ هزار سند

وی اضافه کرد: با توجه به اقدامات متعدد و پیگیری مستمر صورت گرفته از زمان سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز تاکنون، مقدمات صدور اسناد کاداستری به نام متصرفین با حمایت و مساعدت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تشکیل کمیته ویژه از سوی دادگستری کل استان البرز با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج هم اکنون به سرانجام رسیده و با انجام مقدمات متعدد قانونی جهت تهیه نقشه و تفکیک اراضی به منظور صدور اسناد حدنگاری و با توجه به متراژ پایین عرصه مورد تصرف و تراکم بالای جمعیت ساکن در منطقه، با تلاش شبانه‌روزی مدیرکل و کارکنان ثبت اسناد و املاک استان البرز تاکنون حدود ۶ هزار سند کاداستری و تک برگ پهنه عمومی و نیز پهنه خصوصی شامل منازل مسکونی این اراضی صادر گردیده است.

شرایط انتقال سند

رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: با توجه به تفکیک اراضی حسب اعیانی احداثی و عرصه مورد تصرف و صدور اسناد آن، با تکمیل فرایند شناسایی متصرفین دارای اعیانی در اجرای مصوبه قانونی شورای انقلاب، سند کاداستری عرصه و اعیان ساختمان‌های احداث شده در این منطقه فقط با پرداخت قیمت منطقه‌ای عرصه یا زمین مورد تصرف اشخاص که به نام شهرداری کرج می‌باشد آماده انتقال به متصرفین و دارندگان منازل مسکونی احداث شده در این منطقه است.

فاضلی هریکندی ادامه داد: اقدامات برای شناسایی متصرفین در حال انجام است که با مراجعه و تقاضای اشخاصی که دارای اعیانی هستند، با هماهنگی انجام شده با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز و شهرداری کرج، اسناد کاداستری عرصه و اعیان از سوی شهرداری کرج به صاحبان اعیانی احداثی منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت منطقه‌ای زمین، بسیار نازل‌تر از قیمت روز زمین بوده و علاوه بر آن در صورت تقاضای مالکان اعیانی، امکان تقسیط آن هم از سوی شهرداری کرج وجود دارد گفت: با صدور سند کاداستری عرصه و اعیان منازل مسکونی این منطقه و انتقال آن به دارندگان اعیانی، مشکل چندین ساله مردم در نوسازی و ساخت و ساز قانونی در این منطقه مرتفع خواهد شد.

صدور سند در وسعت ۱۷۰ هکتاری

وی با بیان اینکه این منطقه دارای مساحتی در حدود ۱۷۰ هکتار شامل ۷۵ هکتار مرادآب شرقی، ۴۳ هکتار مرادآب غربی و ۴۸ هکتار مرادآب شریعتی؛ حدود ۶۰ هکتار مسکونی و ۱۱۰ هکتار پهنه عمومی است متذکر شد: بر اساس برآوردها، در منطقه اسلام آباد که مشکل صدور سند آن حل شده و آماده انتقال به مردم است حدود ۷ هزار و ۲۰۰ ساختمان مسکونی در طبقات مختلف احداث شده که حدود ۱۰ هزار خانواده و ۳۶ هزار نفر جمعیت شهر کرج در آن محدوده ساکن هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تصریح بر اینکه اقدام صورت گرفته به نفع مردم منطقه اسلام آباد به عنوان منطقه‌ای محروم و در مجاورت مناطق برخوردار کرج، از برکات سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز است بیان کرد: بدون شک این اقدام بدون همکاری همه دستگاه‌ها مسئول از جمله ادارات کل ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سایر دستگاه‌ها امکانپذیر نبود.