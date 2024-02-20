هژمونی آمریکا در منطقه در حال نابودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «قاسم بلشان» تحلیلگر سیاسی عراق تصریح کرد: علت بمباران خاک عراق، رقابت‌های انتخاباتی جو بایدن رییس جمهور آمریکا است. این رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا یکی از دلایل ناامنی و مشکلات اقتصادی عراق به شمار می‌رود.

وی افزود: دولت واشنگتن می کوشد آبروی خود را در برابر افکار عمومی آمریکا و رقبای خود از طریق اتخاذ تصمیمات ویرانگر حفظ کند. قطب‌های جهانی در شرق تبدیل به رقبای آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها شده اند.

بلشان تصریح کرد: سیاست حاکم بر جهان به سمت چندقطبی و پایان یافتن هژمونی آمریکا بر خاورمیانه و برخی دیگر از کشورها حرکت می‌کند. سیاست آمریکا مبنی بر به دست گرفتن کنترل خاورمیانه از طریق عراق تا به امروز ادامه داشته است.

پیشتر نیز «حسین الکرعاوی» رییس کمیته اجرایی یک جنبش مردمی در عراق تصریح کرده بود: ما در قصد و نیت آمریکایی‌ها مبنی بر خروج از عراق شک و تردید داریم.

وی در ادامه افزود: آمریکا هرگز نیروهای خود را از عراق بیرون نخواهد برد مگر آن که با نیروهای مقاومت و عملیات آن‌ها علیه پایگاه‌های خود مواجه شود.

الکرعاوی اضافه کرد: گروه‌های مقاومت به خوبی از این قصد و نیت آمریکایی‌ها با خبر هستند اما همه نگاه‌ها به سمت دولت و مذاکرات بغداد با طرف آمریکایی معطوف شده است.