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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

تحلیلگر امنیتی عراق:

باید با آمریکایی‌ها در عراق مانند خودشان برخورد کنیم

باید با آمریکایی‌ها در عراق مانند خودشان برخورد کنیم

یک تحلیلگر امنیتی عراق خواهان مقابله به مثل با آمریکا در صورت ارتکاب تجاوزات جدید در خاک عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «سعید البدری» تحلیلگر امنیتی عراق تصریح کرد که آمریکا به دلیل ارتکاب تمام جنایات خود در عراق بازخواست خواهد شد.

وی افزود: با وجود آن که مذاکرات میان بغداد و واشنگتن در خصوص بیرون راندن نظامیان آمریکایی از عراق در جریان است اما همچنان شاهد تداوم جنایات این کشور در عراق هستیم.

البدری تصریح کرد: اکثر لیست‌هایی که آمریکایی‌ها علیه شخصیت‌های عراقی منتشر می‌کنند تنها تلاشی برای ترساندن مردم این کشور به شمار می‌رود به ویژه آن که واشنگتن به خوبی می‌داند در صورت ترور این شخصیت‌ها واکنش دردناک متحمل خواهد شد. باید به آمریکایی‌ها مانند خودشان برخورد کرد.

روز گذشته نیز «حسین الکرعاوی» رییس کمیته اجرایی یک جنبش مردمی در عراق تصریح کرد: ما در قصد و نیت آمریکایی‌ها مبنی بر خروج از عراق شک و تردید داریم.

وی در ادامه افزود: آمریکا هرگز نیروهای خود را از عراق بیرون نخواهد برد مگر آن که با نیروهای مقاومت و عملیات آن‌ها علیه پایگاه‌های خود مواجه شود.

الکرعاوی اضافه کرد: گروه‌های مقاومت به خوبی از این قصد و نیت آمریکایی‌ها با خبر هستند اما همه نگاه‌ها به سمت دولت و مذاکرات بغداد با طرف آمریکایی معطوف شده است.

کد مطلب 6033676

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