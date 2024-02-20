رییس سازمان هواشناسی کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ سحر تاجبخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور از غرفه مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس سازمان هواشناسی کشور بزودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
رییس سازمان هواشناسی کشور از غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ سحر تاجبخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور از غرفه مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رئیس سازمان هواشناسی کشور بزودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
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