به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشگاه نهادی است با مجموعه منسجم از مراکز آموزش عالی که با حرکتی هماهنگ و منظم به سوی تولید و تجمیع شواهد برای پاسخگویی و مقابله با مسائل و چالش‌ها پیش می‌روند تا چرخه سیاست‌گذاری به صورتی تخصصی و در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تکمیل شود.

برنامه شهر سالم به عنوان برنامه‌ای بین المللی در برخی از شهرهای دنیا پیگیری و اجرا می‌شود و بستری برای توسعه پایدار و همه جانبه سلامت را در شهرهای هدف، فراهم می‌کند. هم افزایی و تعاون بین این دو یعنی برنامه «شهر سالم» و «اندیشگاه» ایده خلاقانه ای است که در سطح ملی برای اولین بار مطرح شده و در سطح شبکه بین المللی شهرهای سالم نیز اقدامی نو و ابتکاری محسوب می‌شود. در ادامه با برخی کارشناسان در این زمینه گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

تشریح رویکردهای اندیشگاه برنامه شهر سالم

جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز تحقیقات مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مشاور دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران درباره این موضوع گفت: ایده تشکیل اندیشگاه برنامه شهر سالم، ایده‌ای ممتاز و متفاوت است که قابلیت طرح در مجامع جهانی را دارد و نشان می‌دهد که تمامی دست اندرکاران برنامه شهر سالم به صورتی عمیق ابعاد مختلف برنامه را مورد تفکر، پردازش و اجرا قرار می‌دهند. با تشکیل اندیشگاه، مراکز علمی، مهارتی و دانشگاهی یک شهر، تبدیل به پشتوانه‌ای برای تأمین شواهد علمی برنامه و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی خواهند بود که این امر خود به خود، نه تنها استمرار برنامه را در طول سال‌های متمادی تضمین می‌کند، بلکه موجب خلاقیت و نوآوری‌های متعددی در غنای برنامه و مشارکت هر چه بیشتر مردم، سمن‌ها و بخش‌های توسعه می‌شود.

وی افزود: ایده تشکیل اندیشگاه برنامه شهر سالم که برای اولین بار از طرف دبیرخانه برنامه شهر سالم مراغه مطرح شده است، در سایر شهرها چه در داخل و چه خارج از کشور قابل الگوبرداری است و به توسعه برنامه در سطح ملی و بین المللی کمک شایانی خواهد کرد.

اندیشگاه کانون تفکر در ساختار شهر سالم

الهویردی ارجمند رئیس دانشگاه علوم پزشکی مراغه، اندیشگاه را کانون تفکر در ساختار برنامه شهر سالم عنوان کرد.

به گفته وی، اندیشگاه در تلاش خواهد بود تا با تکیه بر پژوهش و فناوری و از طریق ارتباط علم و صنعت به تولید فکر، ایده و اندیشه پرداخته و بستری را برای جریان این اندیشه‌ها به بدنه اجرایی برنامه شهر سالم فراهم کند.

ارجمند همچنین گفت: وجود مراکز آموزش عالی در سطح شهرها قابلیت پشتیبانی علمی را از برنامه‌های توسعه شهری به ارمغان می‌آورد و مراغه به عنوان دومین شهر نامزد دریافت گواهی بین المللی شهر سالم در کشور، از بابت وجود مراکز آموزش عالی و مهارتی متعدد، شهری غنی است.

صدیقه صلواتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مراغه و دبیر برنامه شهر سالم و ایمن مراغه، تشکیل اندیشگاه را فرصتی برای زمینه سازی ورود صاحب‌نظران و اندیشمندان به شناسایی مشکلات و معضلات سلامت و ایجاد بستری برای تدوین راهکارهای عالمانه برای مقابله با چالشهای سلامت دانست.

وی، هدایت پژوهش‌های مراکز آموزش عالی به سمت موضوعات اولویت دار سلامت و استفاده از نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات را در راستای طراحی و اجرای برنامه‌های سلامت محور از دیگر اهداف این اندیشگاه برشمرد.

محمد مشتری مدیرعامل انجمن تاریخ پژوهان مراغه اصلی ترین کارکرد اندیشگاه برنامه شهر سالم مراغه را تحلیل روش شناسی و متدلوژی برنامه مذکور توسط صاحب‌نظران و جامعه علمی مراغه عنوان کرد.

تئوریزه کردن مفاهیم، اصول و مبانی برنامه شهر سالم با نگاهی بر بافتار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر، شاکله برنامه را از قوام لازم برخوردار خواهد کرد.

مشتری در پایان گفت: حمایت طلبی اهالی اندیشه ورز از کاربردی ساختن اندیشه‌ها و ایده‌های مربوط به ارتقای سلامت شهروندان؛ وجاهت علمی و تخصصی را برای برنامه شهر سالم مراغه به عنوان یک برنامه بین المللی به ارمغان می‌آورد.