مجارستان: ما مانع بسته جدید تحریم های اروپا علیه روسیه نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیتر سییارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، پس از آنکه توانست تمام نکات متضاد با منافع کشور در رابطه با تحریم‌هاتی روسیه را حذف کند، اعلام کرد که کشورش از سیزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه جلوگیری نخواهد کرد.

سییارتو روز دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی توضیح داد: «با توجه به بسته احتمالی سیزدهم تحریم‌ها علیه روسیه، می‌توان گفت که در طول آماده‌سازی این بسته، توانستیم تمام بخش‌هایی را که به منافع مجارستان آسیب می‌رساند را حذف کنیم، بنابراین در شرایط کنونی هیچ‌گونه مانعی برای تحریم روسیه وجود ندارد.».

وزیر امور خارجه مجارستان با انتقاد از سیاست تحریمی اروپا گفت: «به نظر من اتحادیه اروپا نه تنها در مورد بسته سیزدهم، بلکه در مورد بسته قبل از آن تصمیم بدی گرفته است.»

به گفته وی، بسته‌های تحریمی بیش از آنکه به اقتصاد روسیه آسیب برساند، به اروپا آسیب رساند. وی خاطرنشان کرد که «انرژی روسیه همچنان به اروپا منتقل می‌شود، اما از طریق کشورهای ثالث و با قیمت بسیار بالاتر.»