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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان:

دو کشتارگاه متخلف مرغ در ملایر جریمه شدند

دو کشتارگاه متخلف مرغ در ملایر جریمه شدند

همدان-مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: دو کشتارگاه متخلف مرغ در شهرستان ملایر با ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی با اشاره به اینکه کشتارگاه‌های مرغ ملایر زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی هستند، افزود: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر، پرونده تخلف گران فروشی ۱۰۵ هزار و ۳۹۱ کیلوگرم ۲ کشتارگاه مرغ در مجموع به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی و تقلب را محرز و ۲ کشتارگاه را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

یونسی افزود: با گزارش اداره دامپزشکی ملایر پیرامون مشاهده تخلف تقلب در بسته بندی و گرانفروشی ۲ کشتارگاه پرونده این تخلفات برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6033190

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