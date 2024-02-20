دو کشتارگاه متخلف مرغ در ملایر جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی با اشاره به اینکه کشتارگاه‌های مرغ ملایر زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی هستند، افزود: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ملایر، پرونده تخلف گران فروشی ۱۰۵ هزار و ۳۹۱ کیلوگرم ۲ کشتارگاه مرغ در مجموع به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی و تقلب را محرز و ۲ کشتارگاه را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

یونسی افزود: با گزارش اداره دامپزشکی ملایر پیرامون مشاهده تخلف تقلب در بسته بندی و گرانفروشی ۲ کشتارگاه پرونده این تخلفات برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.