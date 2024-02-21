شمسایی بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی بود/ لژیونرها باید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ناصری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه رسانههای ایران در رابطه با تیم ملی فوتسال و شرایط این رشته ورزشی در کشور توضیح داد.
او در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: به نظرم برگزاری چنین نمایشگاهی برای هر صنفی خوب است و اکنون نمایشگاه رسانهها قلب خبر کشور محسوب میشود و به عنوان عضو کوچکی از ورزش ایران تصمیم گرفتم تا با حضور در این نمایشگاه به اصحاب رسانه خدا قوت و خسته نباشید بگویم.
چرا یک فرد فوتسالی رئیس کمیته فوتسال نمیشود؟
ناصری در مورد وضعیت فوتسال ایران گفت: مشکل فوتسال این است که شخصی با چند سِمَت به عنوان رئیس کمیته این رشته فعالیت میکند، چرا نباید یک فرد فوتسالی به عنوان رئیس این کمیته در فدراسیون انتخاب نشود؟ مگر در فوتسال ایران ما ورزشکاران تحصیل کرده نداریم؟ چرا من باید با سابقه فوتسالی که دارم اکنون باید در رشته دیگری فعالیت داشته باشم؟ مشکل فوتسال ایران این است که افراد چند پُسته در رأس آن حضور دارند و تا زمانی که همین نفرات باشند، در فوتسال پیشرفتی نخواهیم کرد.
در فوتسال باید سرمایه وارد شود
او افزود: احسان اصولی فرد بسیار مهمتری است اما او که چند سمت در فدراسیون دارد مناسب ریاست در کمیته فوتسال نیست. فردی باید به فوتسال ایران بیاید که بتواند برای این رشته درآمدزایی کند؛ فوتسال از جمله رشتههای ورزشی در ایران است که مدال جهانی دارد و این بسیار مهم است. در رشتههای انفرادی کسب مدال جهانی تقریباً دست یافتی خواهد بود اما در یک رشته تیمی بسیار دشوار است اما فوتسال ایران این افتخار را داشته و باید بیشتر از اینها به این رشته رسیدگی شود.
شمسایی بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی بود
ناصری در رابطه با انتخاب وحید شمسایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: شمسایی یکی از بهترین گزینهها برای هدایت تیم ملی بود و شخصیت او به گونهای است که بازیکنان از او حرفشنوی دارند و حتی میتوانیم بگوییم نام وحید شمسایی به واسطه عملکرد و عناوینی که کسب کرده از فوتسال ایران بالاتر است. ما تا چند ماه دیگر باید در جام ملتهای فوتسال آسیا شرکت کنیم که کار سختی در این رقابتها خواهیم داشت.
کار سختی در جام ملتها خواهیم داشت
او افزود: در زمانی قرار داریم که همه کشورها برای موفقیت تیمهای خودشان در رویدادهای بینالمللی سرمایه گذاری میکنند و از این رو نمیتوان گفت که در آسیا کار راحتی خواهیم داشت اما ان شاالله با بازیکنان جوانی که تیم ملی دارد، نتیجه خوبی را در جام ملتها کسب خواهیم کرد.
ناصری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال غیبت ۴ لژیونر شاغل در لیگ اسپانیا در تیم ملی ایران بیان کرد: سوالی که من از این ۴ بازیکن دارم این است که چگونه لژیونر شدهاید؟ آیا در تیمهای باشگاهی به فوتسال اروپا دیده شدید یا در تیم ملی؟ حضور در تیم ملی ایران به این بازیکنان کمک کرد تا کار خود را در اروپا دنبال کنند.
بازیکنان لژیونر به سایر نفرات انگیزه خواهند داد
او ادامه داد: اکنون که چنین شرایطی به وجود آمده و باشگاههای اسپانیایی اجازه حضور بازیکنان ایران در تیم ملی را نمیدهند، روابط بینالملل حرف اول را خواهد زد. نباید بازیکنان دیگر جایگزین این ۴ بازیکن شوند، زمانی که فردی لژیونر میشود، اعتماد به نفس بالایی پیدا میکند و حضور این نفرات در اردوی تیم ملی باعث خواهد شد تا به اعضای تیم اعتماد به نفس تزریق شود. قرارداد بازیکنان باید به گونهای میشد که این نفرات مشکلی برای همراهی تیم ملی نداشته باشند، تیم ملی برای کسب بهترین عملکرد نیاز دارد تا با تمام توان خود در جام ملتهای آسیا شرکت کند، تیم ملی جای بهترین بازیکنان است و بازیکنان لژیونر افتخار یک تیم ملی محسوب میشوند.
او خاطرنشان کرد: کمیته فوتسال باید حتماً حتماً کاری کند تا این بازیکنان در تیم ملی حضور داشته باشند و اگر تیم ملی فاقد این نفرات باشد بدون شک در جام ملتها به مشکل خواهیم خورد. این بازیکنان شاکله اصلی تیم ملی را تشکیل میدهند و حضورشان در تیم تأثیرگذار است. حضور بازیکنان لژیونر باعث خواهد شد تا سایر نفرات هم از اینکه با چنین بازیکنانی هم تیمی هستند، افتخار خواهند کرد.
لیگ فوتسال رو به نزول است
پیشکسوت فوتسال در رابطه با شرایط لیگ فوتسال نسب به گذشته گفت: باید بگویم که لیگ ما رو به نزول رفته است. در حال حاضر استقبال خوبی از فوتسال نمیشود و قول میدهم که اگر در مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی یک از دیدارهای تیم ملی برگزار شود، هواداران استقبال خوبی نخواهند کرد. در حالی که زمان ما حتی در دیدارهای تدارکاتی هم ورزشگاه مملو از هوادار خواهد بود.
او تصریح کرد: در زمان ما اکثر دیدارها پخش زنده داشت و کسی که به عنوان رئیس کمیته فوتسال فعالیت میکرد تنها فکر و دغدغهاش پیشرفت فوتسال بود و اینگونه نبود که در سمتهای دیگر هم منصوب شده باشد. اکنون مسابقات فوتسال پخش زنده ندارد و حامیان مالی برای سرمایه گذاری در این رشته ورزشی ترغیب نمیشوند و خیلی از رشتهها مانند بسکتبال و والیبال از فوتسال جلو زدهاند.
او در پایان گفت: فوتسال به قدری زیباست که نمیشود مرزی برای آن قائل شد. به نظرم باید برای پخش زنده مسابقات فوتسال چارهای اندیشه شود تا این رشته بیش از پیش با کمبود مخاطب مواجه نشود.
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