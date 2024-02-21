به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بزرگترین نهالستان دانش آموزی کشور در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم اصفهان در نخستین روز اسفندماه آغاز شد.

این نهالستان دانش آموزی که در فاز نخست ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار اصله نهال را در سال، داراست با پیگیری و همت اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان راه‌اندازی شده است.

نهالستان دانش آموزی اردوگاه شهید بهشتی اصفهان در راستای طرح شهید مرادی و در قالب همکاری‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان احداث می‌شود و یک گام بزرگ برای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور در استان محسوب می‌شود.

در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگترین نهالستان دانش آموزی کشور که در حاشیه جشنواره ورزشی دختران و پسران مقطع متوسطه کشور برگزار شد، ۱۰۰ اصله نهال به یاد شهدای حادثه تروریستی کرمان و شاه چراغ در جوار مزار و آرامگاه شهید گمنام این اردوگاه کاشته شد.