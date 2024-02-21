به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی در هشتمین همایش سلامت معنوی اسلامی که با محوریت «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم در سالن همایش‌های غدیر برگزار شد، ضمن تقدیر از مشارکت چهره‌های علمی در همایش‌های سلامت معنوی گفت: همایش سال گذشته بسیار آموزنده بود و امسال نیز به امید خدا شاهد این موضوع خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ما در این همایش‌ها توجه روحانیت را بیش از پیش جلب کرده‌ایم؛ در سال ۹۲ که خدمت رهبر انقلاب رسیدیم تاکید ایشان این بود که هدایت را از روحانیت بگیریم چراکه مطلب سلامت معنوی با دین اسلام به صورت کامل منطبق است و ما پزشکان اسلام‌شناس نیستیم و برای این بعد از سلامت باید از ظرفیت اسلام‌شناسان بهره ببریم.

رییس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: یکی از کارهایی که کردیم این بود که از عنوان سلامت معنوی اسلامی استفاده کردیم چراکه نگران هستیم که افراد کمتر آشنا نسبت به موضوع و متکی به دیگر اعتقادات، موضوع سلامت معنوی را به غیر از اسلام ارتباط دهند و شورای انقلاب فرهنگی هم با نگاه به این عبارت جامع همراه شده‌اند.



وی تصریح کرد: با تحولاتی که در کشورهای غربی و به حاشیه رفتن کلیساها رخ داد، خدازدایی رقم زده شد و انسان به محور تبدیل شد و پزشکی ما نیز همراه با سایر علوم سقوط کرد و انسان‌محور شد و ما هم دنباله‌رو غرب شدیم و از آثار بوعلی سینا فاصله گرفتیم درحالی که در کتاب‌های پزشکی هیچ نامی از خدا و معنویت نیست و این رویکرد غرب در عمل ما هم تاثیرگذار است.



وی ادامه داد: احساس پوچی، سرخوردگی و ناامیدی در میان مردم کشورهای مختلف روز افزون است به همین علت کشورهای مختلف به سمت سلامت معنوی رفته‌اند اما این موضوع مهم است که معنویتی که خدا در آن نباشد به طبیعت پناه بردن و ورزش یوگا ختم می‌شود.



رییس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه سلامت معنوی بعد چهارم سلامت است، تصریح کرد: وزرای کشورهای دنیا که سالی یکبار جمع می‌شوند این را تصویب کردند که سلامت معنوی بعد چهارم سلامت است و همه کشورها به این حوزه ورود کرده‌اند و اگر ما ورود نمی‌کردیم مورد تاثیر سلامت معنوی غربی‌ها قرار می‌گرفتیم.



وی خاطرنشان کرد: ما نگران ورود سلامت معنوی بدون خدا به عرصه سلامت کشور بودیم و با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و کمک روحانیت به عرصه سلامت معنوی اسلامی ورود کردیم.



مرندی مطرح کرد: در مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها باید ارزش‌های انسانی و اسلامی را به نیروی انسانی یاد دهیم و در مرحله بعد تلاش کنیم این صفات معنوی را به مراجعه کنندگان خود ارائه دهیم تا بتوانیم تاثیرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشیم.



وی با بیان اینکه دانشجویان و اساتید امروز جامعه نسبت به موضوع معنوی کمی بی‌توجه شدند، گفت: دانشگاه به سه عنصر اصلی دین، اخلاق و تهذیب در قدم اول و در قدم بعد به علم نیاز دارد و همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند در محیط و فضای دانشگاه، دین انگیزه و انگیزش انقلابی باید اصل باشد.