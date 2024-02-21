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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر آمریکا در بغداد

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر آمریکا در بغداد

نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه میزبان الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه میزبان الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد بود.

بر اساس این گزارش، دو طرف روابط دوجانبه امریکا و عراق و راه های تقویت آن را بررسی کردند.

السودانی و رومانوسکی بر تداوم گفت‌وگوهای دوجانبه و فعالیت کمیته عالی نظامی مشترک با هدف ساماندهی پایان ماموریت ائتلاف بین المللی در عراق تاکید کردند.

در این دیدار، پرونده هایی که قرار است در جریان سفر قریب الوقوع السودانی به واشنگتن مطرح شود و سازوکار همکاری در چارچوب توافقنامه استراتژیک بین عراق و آمریکا و کمیته های تشکیل شده در این خصوص بررسی شد.

کد مطلب 6033969

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