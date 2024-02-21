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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

اهدای زمین طرح جوانی جمعیت به ۸۷۲ خانوار مازنی

اهدای زمین طرح جوانی جمعیت به ۸۷۲ خانوار مازنی

ساری- مراسم اهدای زمین به ۸۷۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم اهدای زمین طرح جوانی جمعیت در ساری با اظهار اینکه تاکنون در قالب سه مرحله اهدای زمین ویژه طرح جوانی جمعیت در استان صادر شده است، افزود: در مجموع به ۸۷۲ خانوار زمین اهدا شده است.

وی با عنوان اینکه طرح اهدای زمین ویژه جوانی جمعیت از سال گذشته اجرا شده است، افزود: خانواده‌های دارای سه فرزند بالاتر مشمول این طرح می‌شوند.

وی به ارزش بالای زمین در استان اشاره کرد و گفت: با تلاش و همکاری بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مرتبط این طرح را در استان اجرا می‌کنیم.

دیوسالار از واگذاری بیش از هکتار زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان خبر داد و گفت: استقبال از این طرح روبه رشد است.

کد مطلب 6034047

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