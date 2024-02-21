به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه حدنگاری استان بوشهر گفت: علی رغم وجود پاره‌ای از مشکلات در مقابله با پدیده زمین خواری هستیم.

وی افزود: در راستای مستندسازی صدور اسناد و حدنگای در استان بوشهر بیش از ۹۹ درصد اراضی شامل اراضی ملی، اراضی ساحلی، اراضی موات و حریم دریا دارای سند تک برگ شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: در همین راستا بیش از ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی شامل مستحدثات، اراضی زراعی و باغی جانمایی تثبیت شده است.

گرشاسبی افزود: به منظور اتمام صدور اسناد ملی تشریفات قانونی اجرای مقررات در اراضی ملی در شهرستان‌های دیر، جم، دشتی، دیلم، گناوه و دشتستان در حال انجام است که برخی پلاک‌ها در مرحله انتشار آگهی است که پس از اتمام مهلت قانونی سند تک برگ آنها صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص رفع تداخلات ماده ۵۴ قانون نیز نقشه‌های رقومی تعداد ۴۱۹ پلاک به کارگروه شهرستان ارجاع و تعداد ۲۱۰ پلاک آن در کمیسیون استانی تعیین تکلیف شده است.