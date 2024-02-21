به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از انهدام نزدیک به ۱۰۰ پهپاد ارتش اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ پهپاد و ۱۲ موشک هیمارس ارتش اوکراین را سرنگون کردند.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، دردرگیری در محور کوبیانسک، تلفات نظامیان اوکراینی به بیش از ۳۰ تن رسید. دو خودروی زرهی و یک سکوی توپخانه خودکششی «آکاتسیا» ارتش اوکراین هم در همین محور منهدم شد.

در این گزارش آمده است: در درگیری در محور دونتسک تلفات سنگین ارتش اوکراین به بیش از ۴۲۵ نظامی رسید. طی روز گذشته ۲ دستگاه تانک، ۴ خودروی پیاده نظام و ۲ خودروی زرهی ارتش اوکراین در دونتسک هدف نیروهای روسی قرار گرفت و منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در محور آودیوکا، حدود ۴۵۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. ۷ ضد حمله دشمن در این منطقه دفع شد و در نتیجه آن یک تانک، ۴ خودروی رزمی پیاده و ۶ خودروی زرهی ارتش کی یف هم منهدم شد.