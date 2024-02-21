زاخارووا: اروپا با تجهیز تسلیحاتی اوکراین، در جنگ شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تجهیز تسلیحاتی اوکراین از سوی اروپا را مصداق مداخله در جنگ دانست.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روزچهارشنبه اعلام کرد که برنامههای ناتو برای هماهنگی ارسال تسلیحات به کی یف حاکی از دخالت مستقیم این ائتلاف نظامی در درگیری میان روسیه و اوکراین است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو مسائل قابل توجهی را بیان کرد. او به صراحت گفت که اکنون نه تنها موضوع ارائه کمکهای نظامی به کی یف در چارچوب رامشتاین، بلکه در جلسات شورای ناتو و اوکراین هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
زاخارووا ادامه داد که ناتو مصمم است که نقش هماهنگکننده تأمین تسلیحات نظامی را برای رژیم زلنسکی بر عهده بگیرد. به نظر میرسد که ناتو در مورد دخالت مستقیم در درگیری بسیار شفاف عمل میکند.
به گفته این دیپلمات روس، نوزدهمین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در مقر ناتو در بروکسل در چارچوب رامشتاین در ۱۴ فوریه برگزار شد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که پس از این نشست، وزیر دفاع اوکراین از راهاندازی ائتلاف دفاع هوایی به رهبری آلمان، فرانسه و آمریکا خبر داد که ۱۵ کشور به آن ملحق شدهاند. ۲۰ کشور هم به «ائتلاف پاکسازی مین» پیوستند.
نظر شما