به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام اقتصادی آلمان می‌گوید کشورش به دلیل جنگ اوکراین صدها میلیارد دلار متحمل زیان شده است.

«مارسل فراتزشر» مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای گفت که آلمان احتمالاً به دلیل درگیری در اوکراین، حدود ۲۱۶ میلیارد دلار زیان اقتصادی تجربه خواهد کرد که بیشترین زیان ناشی از افزایش قیمت برق است.

مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان به روزنامه «راینیشه پست» گفت که هزینه‌های اقتصادی آلمان پس از دو سال جنگ در اوکراین احتمالاً از ۲۰۰ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت. مهمتر از همه اینکه، هزینه‌های بالای انرژی، رشد آلمان را ۲.۵ واحد درصد یا ۱۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ و به همین میزان مشابه در سال ۲۰۲۳ کاهش داده است.

این روزنامه آلمانی هم گزارش داد که جنگ در اوکراین موجب افزایش قابل توجه قبوض برق، اختلال در شبکه‌های کشتیرانی و فشار زیاد بر اقتصاد جهانی شد و مشکلات جدی را برای کشورهای وابسته به صادرات به بارآورد. افراد کم درآمد بیشترین ضربه را از شرایط به وجود آمده تجربه کردند.