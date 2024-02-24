مدودف: روسیه انتقام تحریم های غرب را خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون شورای امنیت روسیه وعده داد اقدام غرب برای تحریم مسکو بی پاسخ نمی ماند.

«دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه روز شنبه اعلام کرد که کشورش انتقام تحریم های غرب را خواهد گرفت.

رئیس جمهور سابق روسیه در واکنش به این تحریم ها در پیامی در تلگرام نوشت: اجازه دهید آنها (غربی ها) همه در آنجا رنج ببرند. ما باید این را به خاطر داشته باشیم، ما باید هر جا که ممکن است از آنها انتقام بگیریم. آنها دشمنان ما هستند.

ارزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی ساعاتی پیش، در شبکه اجتماعی X، توییتر سابق، اعلام کرد که اعضای اتحادیه اروپا برای اعمال سیزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه به توافق رسیده‌اند.

وی تاکید کرد این بسته یکی بزرگ‌ترین بسته‌های تحریم است که تا کنون از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال شده است.

قرار شده است بسته تحریمی مذکور به طور نمادین در ۲۴ فوریه همزمان با دومین سالگرد آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین به تصویب برسد.

بروکسل از زمان آغاز درگیری روسیه با اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۲ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده و بسته کنونی شامل تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت سفر به همراه تحریم برخی شخصیت‌های روسی است.