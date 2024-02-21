به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به وتوی قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای آتشبس فوری در غزه توسط آمریکا واکنش نشان داد.
امیرعبداللهیان در این باره نوشت: تکرار وتوی پیشنویس قطعنامه آتشبس فوری در غزه توسط دولت آمریکا را باید «فاجعه دیپلماسی قرن» نامید.
وی افزود: این وتوی مکرر به روشنی مسؤولیت بینالمللی تداوم نسلکشی رژیم جعلی اسرائیل در غزه و جنایات جنگی در کرانه باختری فلسطین را متوجه کاخ سفید میکند. جهان باید آمریکا را پاسخگو کند.
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