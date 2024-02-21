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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

امیرعبداللهیان:

تکرار وتوی آتش‌بس در غزه توسط آمریکا «فاجعه دیپلماسی قرن» است

تکرار وتوی آتش‌بس در غزه توسط آمریکا «فاجعه دیپلماسی قرن» است

وزیر امور خارجه کشورمان، وتوی قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای «آتش‌بس فوری در غزه» توسط آمریکا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به وتوی قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای آتش‌بس فوری در غزه توسط آمریکا واکنش نشان داد.

امیرعبداللهیان در این باره نوشت: تکرار وتوی پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه توسط دولت آمریکا را باید «فاجعه دیپلماسی قرن» نامید.

وی افزود: این وتوی مکرر به روشنی مسؤولیت بین‌المللی تداوم نسل‌کشی رژیم جعلی اسرائیل در غزه و جنایات جنگی در کرانه باختری فلسطین را متوجه کاخ سفید می‌کند. جهان باید آمریکا را پاسخگو کند.

کد مطلب 6034156

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    نظرات

    • مهر IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      حال که وتو میکنند مانند خودشان رفتار کنیم تمام کشورهای عربی هرچه اساحه دارند به غزه بدهند چرا امریکا چنین میکند ولی دیگران نکنند
    • محمدحسین IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
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      حضرت امام چه‌قدر درست می‌گفت که آمریکا تروریست بالذاته.

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