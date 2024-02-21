دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی را اینترنتی نخرید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد کاظم‌زاده با اشاره به آغاز هفته سلامت مردان، گفت: یک تا هفت اسفندماه هفته سلامت مردان است و یکی از موضوعات مهم در خصوص آقایان آن است که کمتر به سلامتشان اهمیت می‌دهند.

وی با بیان اینکه آقایان باید در زمان مناسب وضعیت سلامتی خود را کنترل و بررسی کنند، افزود: وضعیت چاقی، فشار خون و دیابت و در کنار آن سبک زندگی آقایان باید مورد توجه قرار گیرد و تغذیه‌ای سالم داشته باشند.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارزیابی محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: پرهیز از مصرف دخانیات و سیگار و ورزش کردن یکی از موضوعات مهم در حفظ سلامتی است اما وقتی به ورزش توجه می‌شود افراد به ویژه آقایان به دنبال مصرف مکمل‌های ورزشی می‌روند.

کاظم‌زاده با اشاره به اینکه استفاده از مکمل ورزشی در کنار فوایدی که دارد می‌تواند مضراتی نیز داشته باشد، گفت: گاهی بدن نیاز دارد املاح معدنی مثل آهن، روی، سلنیوم و یا ویتامین‌ها را از طریق مکمل‌ها دریافت کند ولی در برخی واقع بدن به اندازه کافی این مواد مورد نیاز را دارد و نیازی به استفاده مکمل نیست.

وی خاطرنشان کرد: مکمل‌های ورزشی شامل پروتئین، کربوهیدرات و اسیدهای چرب هستند که باید متناسب با وضعیت بدنی فرد تجویز شوند.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارزیابی محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه باید هنگام مصرف مکمل‌های ورزشی به چند نکته دقت کرد، افزود: اصالت محصول و کیفیت مکمل‌ها مهم است و محصولات باید دارای مجوز وزارت بهداشت باشند.

کاظم زاده با اشاره به اینکه برخی از داروها و مکمل‌های ورزشی به صورت اینترنتی به فروش می‌رسند، تصریح کرد: متأسفانه این محصولات قاچاق هستند و از کیفیت و سلامت برخوردار نیستند اما برخی از افراد اعتماد کرده و این محصولات را استفاده می‌کنند و عوارض به همراه دارد.

وی با تاکید براینکه مصرف مکمل‌های ورزشی باید با تجویز پزشک انجام شود، گفت: در باشگاه‌های ورزشی شاهد هستیم که برخی مربیان براساس تجربه خود مکمل‌هایی را به افراد معرفی می‌کنند که این کار غیر اصولی است و تجویز مکمل باید علمی انجام شود.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارزیابی محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: اگر مکمل ورزشی به صورت علمی و درست مصرف شود و مکمل مصرف شده با کیفیت باشد می‌تواند اثر مثبت بگذارد.

کاظم‌زاده با بیان اینکه مشکلاتی همچون افزایش وزن، مشکلات کبدی، مشکلات کلیه، آسیب به مغز و قلب از جمله عوارض استفاده نادرست از مکمل‌های ورزشی است، افزود: رشد موهای زائد، تغییر در صدای بانوان، عوارض پوستی، خشکی پوست، ریزش شدید مو و تغییرات هورمونی از دیگر عوارض مکمل‌های غیر استاندارد ورزشی است.

وی با اشاره به اینکه در مکمل‌های ورزشی که قاچاق هستند از هورمون استفاده می‌شود، تصریح کرد: این مکمل‌ها استاندارد نبوده و عوارض هورمونی بیاید برای افراد ایجاد می‌کنند که قابل جبران نیست.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارزیابی محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: توصیه جدی می‌کنیم که مردم خرید اینترنتی دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی نداشته باشند و این محصولات را از مراکز قانونی و مشخص خرید کنند.

کاظم زاده در پایان تأکید کرد: ورزش مفید است اما توجه داشته باشید در کنار ورزش باید مکمل‌ها تنها با نظر پزشک مصرف و حتماً از محل‌های معتبر و دارای مجوز خریداری شود.