دادگاه عالی لندن درخواست تعلیق صادرات سلاح به اسراییل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این امر پس از آن صورت گرفت که ائتلافی از گروه‌های حقوق بشر در ماه ژانویه از دیوان عالی درخواست کردند تا بررسی قضایی تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر ادامه فروش قطعات یدکی و تسلیحات نظامی به اسراییل را تسریع بخشد. این گروه‌ها معتقد بودند که صادرات سلاح برای رژیم صهیونیستی خطر آشکاری برای قوانین بین المللی بشردوستانه است.

با اینکه دادگاه حکم به رد این دادخواست داد، اما طبق آنچه وکلای دادستان در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌اند طرف‌های شاکی در حال تجدیدنظرخواهی از این تصمیم هستند.

با افزایش جنایات در نوار غزه سازمان‌های طرفدار فلسطین شکایت‌های متعددی را برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به اسراییل تنظیم کرده‌اند.

در اواسط فوریه نیز دادگاه استیناف در لاهه رأی داد که هلند باید تحویل قطعات یدکی جنگنده‌های F-35 مورد استفاده اسراییل در نوار غزه را متوقف کند، زیرا «خطر آشکار» وجود دارد و این هواپیماها می‌توانند در نقض قوانین بین المللی مورد استفاده قرار گیرند.

شمار شهدای جنگ اسراییل در نوار غزه از ۷ اکتبر به ۲۹۱۹۵ نفر و شمار زخمی‌ها ۶۹۱۷۰ نفر رسیده است، در حالی که ایالات متحده بار دیگر پیش نویس قطعنامه الجزایر را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه در نوار غزه بود وتو کرد.

بمباران نوار غزه توسط اسراییل برای صد و سی و هفتمین روز با توجه به وضعیت فاجعه بار انسانی ادامه دارد، در حالی که مذاکرات بر سر آتش بس جدید و تلاش جامعه جهانی برای منصرف کردن اسراییل از حمله به رفح ادامه دارد.