  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱

وزیر بهداشت امشب عازم قطر می شود

وزیر بهداشت امشب عازم قطر می شود

وزیر بهداشت به منظور شرکت در کنفرانس کیفیت و سلامت خاورمیانه، امشب عازم قطر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، با دعوت وزیر بهداشت قطر برای شرکت در کنفرانس کیفیت و سلامت خاورمیانه در مراقبت‌های بهداشتی امشب به قطر می‌رود.

وزیر بهداشت به منظور شرکت در کنفرانس کیفیت و سلامت خاورمیانه در مراقبت‌های بهداشتی از تاریخ ۲ تا ۶ اسفند ۱۴۰۲ عازم قطر می‌شود.

عین اللهی در طی این سفر علاوه بر ملاقات‌های دو جانبه با خانم حنان الکواری وزیر بهداشت قطر، از مراکز بهداشتی قطر نیز بازدید خواهد کرد.

بازدید از کلینیک ایرانیان در قطر، جلسه با پزشکان و ایرانیان مقیم قطر و سخنرانی در اجلاس، از دیگر برنامه‌های عین اللهی در سفر به قطر خواهد بود.

همچنین نماینده معاونت بهداشت در زمینه سلامت خانواده و جمعیت و نماینده معاونت درمان در زمینه کیفیت و سلامت در مراقبت‌های بهداشت، در اجلاس به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

کد مطلب 6034292
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها