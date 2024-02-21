وزیر بهداشت امشب عازم قطر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، با دعوت وزیر بهداشت قطر برای شرکت در کنفرانس کیفیت و سلامت خاورمیانه در مراقبت‌های بهداشتی امشب به قطر می‌رود.

وزیر بهداشت به منظور شرکت در کنفرانس کیفیت و سلامت خاورمیانه در مراقبت‌های بهداشتی از تاریخ ۲ تا ۶ اسفند ۱۴۰۲ عازم قطر می‌شود.

عین اللهی در طی این سفر علاوه بر ملاقات‌های دو جانبه با خانم حنان الکواری وزیر بهداشت قطر، از مراکز بهداشتی قطر نیز بازدید خواهد کرد.

بازدید از کلینیک ایرانیان در قطر، جلسه با پزشکان و ایرانیان مقیم قطر و سخنرانی در اجلاس، از دیگر برنامه‌های عین اللهی در سفر به قطر خواهد بود.

همچنین نماینده معاونت بهداشت در زمینه سلامت خانواده و جمعیت و نماینده معاونت درمان در زمینه کیفیت و سلامت در مراقبت‌های بهداشت، در اجلاس به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.