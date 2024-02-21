آمادگی پلیس کرمانشاه برای برقراری امنیت انتخابات ۱۱ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای شورای تأمین سرپل ذهاب که در ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان انجام شد، به در پیش بودن انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهار کرد: پلیس برای برقراری امنیت کامل این رویداد ملی کاملآ آماده است.

وی ادامه داد: برای این مأموریت مهم آموزش‌های لازم به مأموران انتظامی که پای صندوق‌های اخذ رأی حضور خواهند داشت داده شده است و همکاران ما با آمادگی کامل در شعبه‌های اخذ رأی حضور خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با دعوت عموم مردم به حضور در انتخابات، مشارکت گسترده در این رویداد سیاسی باعث تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد، کما اینکه تجربه انتخابات گذشته هم نشان می‌داد که مشارکت مردم کرمانشاه در انتخابات ۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

برخورد با مجرمان سخت و پشیمان کننده خواهد بود

سردار حاجیان در ادامه از برخورد قاطعانه پلیس با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی خبر داد و گفت: برخورد با این افراد سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

وی تصریح کرد: کرمانشاه محل مناسبی برای جولان افراد مجرم نیست و چنانچه دست از پا خطا کنند با پشیمان کننده ترین برخوردها از سوی پلیس مواجه خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: به فضل الهی و با تلاش شبانه روزی همکاران انتظامی، کرمانشاه جزو امن ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود ولی لازم است برای ارتقای این امنیت تلاش بیشتری داشته باشیم.

اجرای طرح‌های هدفمند و پایدار امنیت آفرین در استان کرمانشاه آغاز شده است

رئیس پلیس استان کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود به اجرای طرح‌های امنیت بخش در استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح امنیت محله محور، طرح هر کلانتری یک شهر و تشکیل قرارگاه مبارزه با سوانح و اصلاح نقاط حادثه‌خیز کرمانشاه از جمله این طرح‌هاست.

وی خاطر نشان کرد: پلیس به عنوان نمادی از حاکمیت همه تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند امنیتی مطلوب و پایدار را در سطح استان برقرار و رضایت شهروندان را جلب کند.

سردار حاجیان در پایان تعامل دستگاه‌های اجرایی استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همین تعامل می‌تواند باعث بهبود وضعیت و رفع یا کاهش بسیاری آسیب‌های اجتماعی شود که سود حاصل از آن در نهایت به مردم شریف این استان خواهد رسید.

حضور پرصلابت پلیس امنیت خوبی در جامعه ایجاد کرده است

فرماندار سرپل ذهاب نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مأموران انتظامی، گفت: حضور پرصلابت پلیس امنیت خوبی در جامعه ایجاد کرده است.

صدرالله بابلی ادامه داد: امروز سرپل ذهاب در زمره شهرستان‌های امن استان قرار دارد و این حاصل نشده است مگر اینکه مأموران پلیس با همه توان در میدان حضور داشته‌اند.

وی در پایان از آمادگی سرپل ذهاب برای برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند اسفند خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای مشارکت حداکثری شهروندان در این رویداد مهم اندیشیده شده است.