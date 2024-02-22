اعضای باند ۶ نفره آدم ربایی در هرمزگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان میناب با انجام کار وسیع اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از حضور افراد مسلح مشکوک در این شهرستان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی روز گذشته ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی قضائی و با تشکیل تیمی منسجم و با تجهیزات کامل به محل واقع متهمان در یکی از شهرک‌های میناب اعزام و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه هر ۶ متهم آدم ربایی را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان دو قبضه سلاح جنگی کلاش، ۵ تیغه خشاب، ۱۲۵ عدد فشنگ جنگی، ۶ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند و دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

سردارجاویدان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی بعمل آمده اعتراف کردند با هدف آدم ربایی به شهرستان میناب آمده و قصد ربایش مسلحانه یک فرد را در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان داشتند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.