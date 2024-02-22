هوای ۵ شهر اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه سوم اسفند با میانگین ۱۲۵ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۳۳، میدان انقلاب با ۱۰۹، پارک زمزم با ۱۴۰، خیابان پروین اعتصامی با ۱۳۸، بزرگراه خرازی با ۱۱۶، دانشگاه صنعتی با ۱۰۳، رهنان با ۱۳۱، خیابان زینبیه با ۱۴۴، خیابان فرشادی با ۱۰۸، بولوار کاوه با ۱۳۶ و ولدان با ۱۱۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۱۵۵ و کردآباد با ۱۹۵ AQI وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و در سپاهان شهر با ۸۰، فیض با ۶۷ و خیابان میرزا طاهر با ۷۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۱۲۳ و زرین شهر با ۱۳۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، در شاهین شهر با ۸۷ و مبارکه با ۸۴ AQI قابل قبول و در سجزی با ۱۵۶ و در قهجاورستان با ۱۹۵ AQI قرمز ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.