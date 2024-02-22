به گزارش خبرنگار مهر، غرفه بشارت صبح، کانون رسانه‌های حامی غزه یکی از بخش‌های بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران بود که در ورودی سالن شبستان قرار داشت.

علیرضا شیروی مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز چهارشنبه ۲ اسفند همزمان با آخرین‌روز از برپایی نمایشگاه رسانه‌های ایران به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه امروز در جهان اسلام موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه اهمیت زیادی دارد، با هدف آشنا شدن رسانه‌های خارجی به‌ویژه رسانه‌های جبهه مقاومت با فضای رسانه‌ای ایران، غرفه بشارت صبح در نمایشگاه رسانه‌های ایران برپا شد.

وی افزود: با برپایی این غرفه خواستیم ظرفیت‌های رسانه‌ای ما را از نزدیک ببینند و هر دو طرف با ظرفیت‌های رسانه‌ای یکدیگر آشنا بشوند. در این غرفه ۱۲ رسانه منتخب از ۸ کشور مختلف حضور دارند که علاوه بر حضور این رسانه ها در غرفه غزه ۲ کشور روسیه و چین همراه با شبکه های المیادین و المنار لبنان به صورت مجزا در قسمت دیگری در نمایشگاه غرفه دارند و در مجموع ۲۱ رسانه خارجی در این دوره از نمایشگاه مشارکت کرده اند.

مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم‌ و برگزاری نمایشگاه رسانه های ایران در این موقعیت زمانی می‌تواند نقش خوبی در تحرک اجتماعی و سیاسی برای انتخابات ایجاد کند.

شیروی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا وزارت ارشاد برای اعزام خبرنگاران به منطقه درگیری‌های طوفان‌الاقصی برنامه‌ای دارد، گفت: پس از عملیات طوفان الاقصی چند گروه به لبنان و عراق اعزام شدند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد در موقعیت‌های مناسب با هدف آشنایی بیشتر خبرنگاران با کشورهای منطقه، گروه های را اعزام کند تا گزارش‌های دست اولی تهیه کنند.