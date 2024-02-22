به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اهالی فرهنگ و هنر استان قزوین اظهار داشت: یکی از مزیت‌های مهم قزوین موضوع فرهنگ است و داشته‌های قابل توجه فرهنگی و پیشینه غنی این مرز و بوم را حتی می‌توان به عنوان مزیت مطلق استان معرفی کرد.

وی افزود: تمامی این ظرفیت‌ها در حالی است که متأسفانه استان قزوین در حوزه فرهنگ و هنر مانند بسیاری از حوزه‌ها بنا به دلایل متعدد با کمبودها و مشکلات عدیده زیرساختی و زیربنایی مواجه است.

اعلایی با بیان اینکه زیرساخت‌های استان در حوزه سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و سایر بخش‌های فرهنگی و هنری در شأن کیفیت و کمیت جمعیت فرهنگ و هنر استان نیست، گفت: متأسفانه این شرایط در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم همینگونه است و به طور مثال استان قزوین در حوزه بهداشت و درمان، زیرساخت‌های آموزشی و سایر حوزه‌ها هم با کمبودهای متعددی مواجه است.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: هنرمندان قزوینی خیلی بیشتر از امکانات در تولید و بارور کردن موضوعات فرهنگی رشد داشته‌اند، موضوعی که با مشاهده افتخار آفرینی‌های ملی هنرمندان کاملاً قابل پذیرش است.

وی در پاسخ به سوال یکی از هنرمندان مبنی بر تأخیر راه اندازی تئاتر شهر افزود: منابع مالی تکمیل تئاتر شهر از مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است و شهردار و شورای اسلامی شهر قزوین تلاش کردند این پروژه را تا دهه فجر برسانند ولی یکسری ایرادها دارد و با برطرف شدن آنها به زودی افتتاح می‌شود.

اعلایی گفت: نقش شهرداری در فرهنگ و هنر خیلی مهم است و اگر ورود شهرداری برای حمایت از هنرمندان بیشتر باشد خیلی از مسائل و مشکلات حل می‌شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان برای در اختیار قرار دادن ساختمان‌های مناسب به اهالی فرهنگ و هنر مصمم است، اضافه کرد: ساختمان‌های اداره ارشاد که در اختیار برخی از نهادهاست پس گرفته خواهد شد و علاوه بر این عمارت سپهدار هم در اختیار این اداره کل برای استفاده هنرمندان به ویژه هنرهای تجسمی قرار خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: تحویل ساختمان به حوزه هنری هم منجر به تربیت جوانان زیادی در حوزه‌های فرهنگی و هنری شده است و براساس ارزیابی‌ها از این ساختمان استفاده خوبی شده است.

وی درباره پردیس چند منظوره سینمایی افزود: برای راه اندازی پردیس چند منظوره سینمایی با بسیاری از سرمایه گذاران صحبت شده است و حتی اختیاراتی مانند تهران هم به آنها داده شده است ولی برای آنها توجیه اقتصادی آن‌چنانی ندارد و تا به امروز سرمایه گذاری در این حوزه را قبول نکرده‌اند.

اعلایی گفت: البته برای راه اندازی سینما با حوزه هنری کشور صحبت شده است تا از طریق مولدسازی دارایی‌ها در اراضی بالای اتوبان برای احداث سینما سرمایه گذاری کند، همچنین در اراضی بالای اتوبان کاربری‌های بسیار جامعی در حوزه فرهنگ و هنر و ورزش پیش بینی شده است.

استاندار قزوین اضافه کرد: شهرک تولید محتوای کشور در قزوین با سرمایه گذاری و اداره کرد اوقاف و ایرانسل راه اندازی خواهد شد، زمین آن مشخص شده است و با راه اندازی پای بزرگان تولید محتوای کشور به قزوین باز خواهد شد، موضوعی که به طور قطع منجر به تحولات فرهنگی مثبتی در استان خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: به صورت کلی نگاه مجموعه مدیریتی استان نسبت به تحولات فرهنگی و هنری استان مثبت است و از فعالیت‌های قانونی تمامی هنرمندان استقبال خواهیم کرد.