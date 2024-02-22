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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

سامانه جدید بارشی از جمعه وارد زنجان می‌شود

سامانه جدید بارشی از جمعه وارد زنجان می‌شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از اواخر جمعه هفته جاری شاهد ورود سامانه جدید بارشی به استان خواهیم بود.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با ورود سامانه جدید بارشی به استان زنجان از اواخر روز جمعه هفته جاری، شاهد بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود، افزود: از اواخر امروز شاهد افزایش ابر در آسمان مناطق مختلف استان خواهیم بود. وی از افزای

ش دمای هوای استان زنجان طی امروز و فردا خبر داد و اظهار کرد: این افزایش دما دو روز به طول انجامیده و از شنبه هفته آینده شاهد کاهش مجدد دمای هوا در استان و به تبع آن بروز یخ‌بندان صبحگاهی در برخی از مناطق استان خواهیم بود.

این مسوول با یادآوری اینکه در حال حاضر دمای هوای زنجان با یک درجه سانتی‌گراد افزایش نسبت به روز گذشته در همین ساعت به منفی ۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است، خاطرنشان کرد: از امروز شاهد افزایش دما تا اواخر روز جمعه بوده و با آغاز هفته آینده دوباره دمای هوا کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص آخرین وضعیت نوسان دما در شهرهای مختلف استان، یادآور شد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان منفی ۲ و ۹ درجه، ابهر منفی یک و ۱۲ درجه، خرمدره صفر و ۹ درجه، آببر ۶ و ۱۲ درجه، قیدار منفی صفر و ۷ درجه، سلطانیه منفی ۵ و ۷ درجه و ماهنشان ۲ و ۱۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6034574

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      انشالله پر خیر و برکت باشه!

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