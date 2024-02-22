به گزارش خبرنگار مهر، دانش‌آموزان استان کردستان موفق به کسب ۱۱ جایزه از ۲۰ جایزه ملی ایثار شدند، «هانیتا و هانی محمدخانی»، «محمد فتحی» و «ایمان کلاه‌قوچی» از ناحیه یک سنندج؛ «شاینا رسول‌پور»، «سیامند عزیزی بانه» و «شیما رحمتی» از بانه؛ «حسین الاداغلو» از بیجار؛ «سارینا یوسفی» از دهگلان؛ «میترا مرادی» از موچش و همچنین «روژین مفاخری» از شهرستان قروه با قرار گرفتن در بین ۲۰ دانش‌آموز برتر این جشنواره، جایزه ملی ایثار را در بخش دانش‌آموزی از آن خود کردند.

زهرا پناهی روا مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در حاشیه این جشنواره با بیان اینکه جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار هرساله توسط وزارت آموزش و پرورش و حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف معرفی و حمایت از دانش‌آموزان برتر ایثارگر برگزار می‌شود، گفت: داوری این جشنواره بر اساس شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، قرآنی، فرهنگی و هنری صورت می‌گیرد.

پناهی روا تعداد راه‌یافتگان به مرحله کشوری این جشنواره را در سال جاری ۳۶۷ اعلام کرد و گفت: ۴۵ دانش‌آموز وارد مرحله نهایی شده و ۲۰ دانش‌آموز به عنوان منتخب کشوری معرفی و حائز جایزه ملی ایثار شدند.

وی افزود: از میان منتخبین کشوری این جشنواره، ۱۲ دانش‌آموز دارای مدال در المپیادهای بین‌المللی بوده که ۱۱ نفر از آن‌ها از استان کردستان هستند.

گفتنی است؛ این سطح از درخشش دانش‌آموزان کردستان در جشنواره ملی ایثار بی‌سابقه است.