نحوه ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره چهار دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر منتشر شد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نظر به اصلاح آئین نامه اجرایی بند و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۲۱۲۰۶۱ ت ۶۲۲۰۲ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ مبنی بر تغییر گروه بندی جانبازان مشمول در سطوح ۳۰ - ۳۵ هزار یورو (ارزش خودرو در مبدا) و همچنین افزوده شدن برخی خودروهای جدید وارداتی به سبد انتخاب خودروهای موجود و عدم ثبت نام برخی از جانبازان معزز، با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران مقرر شد مطابق سطح بندی ذیل با مراجعه به سایت Janbazan.saleauto.ir نسبت به ثبت مشخصات و انتخاب خودرو و یا ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

۱- جانبازان ۷۰ درصد ویژه در روزهای شنبه و یکشنبه (مورخ پنجم و ششم اسفند ماه ۱۴۰۲)

۲- سایر جانبازان ۷۰ درصد در روزهای دوشنبه و سه شنبه (مورخ هفتم و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۲)

۳- جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد در روزهای چهارشنبه پنج شنبه و جمعه (مورخ نهم - دهم - یازدهم اسفند ماه)

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ثبت نام و تکمیل مشخصات در سایت مذکور موجود و قابل بهره برداری است.

جانبازان الزاماً در زمان‌های تعیین شده مجاز به ورود به سامانه هستند.

لازم به یادآوری است بنا بر اخبار واصله برخی از افراد فرصت طلب به انحاء مختلف درصدد کسب امتیاز متعلق به این عزیزان در راستای سوداگری و… هستند لذا شایسته است جانبازان معزز ضمن آگاهی و هوشیاری نسبت به مقاصد سو و غیر قانونی این افراد و عدم هرگونه همکاری، موارد و مراجعات احتمالی را به مبادی مربوطه منعکس کنند.