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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

جوایز بخش گزارش و عکس جشنواره رسانه‌ای ابوذر به مهر رسید

جوایز بخش گزارش و عکس جشنواره رسانه‌ای ابوذر به مهر رسید

خرم‌آباد - جوایز بخش گزارش خبری و عکس هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در لرستان به خبرگزاری مهر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جوایز بخش گزارش خبری و عکس جشنواره رسانه‌ای ابوذر در لرستان به خبرگزاری مهر رسید.

در این راستا «فاطمه حسینی» مدیر خبرگزاری مهر در لرستان در بخش گزارش خبری نفر اول و «سجاد درویشی» عکاس خبرگزاری مهر نیز نفر دوم بخش عکس این جشنواره شدند.

رضا مریدی رئیس بسیج رسانه لرستان دراین‌رابطه، اظهار داشت: هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر امسال در استان لرستان برگزار شد.

وی عنوان کرد: در مجموع ۳۵۹ اثر به این جشنواره در استان ارسال شد، از این تعداد ۶۹ مورد یادداشت، ۱۱۶ مورد گزارش خبری، ۴۸ مورد گزارش تحقیقی، ۴۶ مورد مصاحبه، ۴۳ مورد تیتر، شش مورد اینفوگرافی، چهار مورد پادکست، ۹ مورد عکس، ۹ مورد کلیپ، چهار مورد مستند، یک مورد مونشن و چهار ویدئو بودند.

کد مطلب 6034694

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