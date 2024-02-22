به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت: خطر استفاده از سلاح هسته‌ای، واقعی است، اما برای جلوگیری از وقوع این سناریو باید هر کاری انجام داد. تجهیز اوکراین با جنگنده‌های اف ۱۶ می‌تواند یکی از علت‌های استفاده از این سلاح هسته‌ای باشد.

«دیمتری مدودف» در مصاحبه با رسانه‌های روسیه از جمله خبرگزاری تاس با اشاره به تحولات اوکراین افزود: حتی تلاش‌های کشورهای غربی برای سوق دادن اوکراین به سمت مذاکرات هنوز موفقیتی به همراه نداشته است.

وی تصریح کرد: رژیم کی‌یف نه وجدان دارد و نه ترسی از آینده کشور؛ آنها دست نشانده هستند و تمامی تصمیمات از خارج از کشور اتخاذ می‌شود. غرب اجتناب ناپذیر بودن محو شدن اوکراین از نقشه را درک می‌کند، اما آنها دائماً درباره اینکه نمی‌توان اجازه داد روسیه پیروز شود یاوه گویی می‌کنند.

مدودف ادامه داد: سرنوشت زلنسکی غم‌انگیز است، او به عنوان یک دلقک خونین که دستاوردی برای مردم کشورش به ارمغان نیاورد، در تاریخ خواهد ماند.

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد: شرایط روسیه برای مذاکرات احتمالی روشن است؛ به رسمیت شناختن نتایج عملیات ویژه. سیگنال‌های غرب در مورد مذاکرات، اقدامی حیله‌گرانه به امید وقت خریدن برای تحویل سلاح به کی‌یف و تلاش برای یک ضد حمله موفق‌تر است.

وی همچنین گفت: کی‌یف یک شهر روسی است که دشمنان روسیه بر آن حکومت می‌کنند و رژیم کی‌یف باید سقوط کند. ما وارد شدن به کی‌یف را برای محقق ساختن اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین بعید نمی‌دانیم.