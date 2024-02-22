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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

مدودف: سرنوشت زلنسکی غم‌انگیز است/ رژیم کی‌یف باید سقوط کند

مدودف: سرنوشت زلنسکی غم‌انگیز است/ رژیم کی‌یف باید سقوط کند

نائب‌رییس شورای امنیت ملی روسیه ضمن غم‌انگیز خواندن سرنوشت زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین گفت که کی‌یف یک شهر روسی است که تحت سیطره دشمنان روسیه قرار دارد و رژیم حاکم بر آن باید سقوط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت: خطر استفاده از سلاح هسته‌ای، واقعی است، اما برای جلوگیری از وقوع این سناریو باید هر کاری انجام داد. تجهیز اوکراین با جنگنده‌های اف ۱۶ می‌تواند یکی از علت‌های استفاده از این سلاح هسته‌ای باشد.

«دیمتری مدودف» در مصاحبه با رسانه‌های روسیه از جمله خبرگزاری تاس با اشاره به تحولات اوکراین افزود: حتی تلاش‌های کشورهای غربی برای سوق دادن اوکراین به سمت مذاکرات هنوز موفقیتی به همراه نداشته است.

وی تصریح کرد: رژیم کی‌یف نه وجدان دارد و نه ترسی از آینده کشور؛ آنها دست نشانده هستند و تمامی تصمیمات از خارج از کشور اتخاذ می‌شود. غرب اجتناب ناپذیر بودن محو شدن اوکراین از نقشه را درک می‌کند، اما آنها دائماً درباره اینکه نمی‌توان اجازه داد روسیه پیروز شود یاوه گویی می‌کنند.

مدودف ادامه داد: سرنوشت زلنسکی غم‌انگیز است، او به عنوان یک دلقک خونین که دستاوردی برای مردم کشورش به ارمغان نیاورد، در تاریخ خواهد ماند.

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد: شرایط روسیه برای مذاکرات احتمالی روشن است؛ به رسمیت شناختن نتایج عملیات ویژه. سیگنال‌های غرب در مورد مذاکرات، اقدامی حیله‌گرانه به امید وقت خریدن برای تحویل سلاح به کی‌یف و تلاش برای یک ضد حمله موفق‌تر است.

وی همچنین گفت: کی‌یف یک شهر روسی است که دشمنان روسیه بر آن حکومت می‌کنند و رژیم کی‌یف باید سقوط کند. ما وارد شدن به کی‌یف را برای محقق ساختن اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین بعید نمی‌دانیم.

کد مطلب 6034835

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    نظرات

    • حسن IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 53
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      مدودف خالی بندو کیه که نشناسد.
    • افشین IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 57
      پاسخ
      فعلا که تو و اون رئیس خالی بندت به غلط کردن افتادین🤣🤣🤣
    • ناشناس936 IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 41
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      سران جنایتکار روسیه باید اعدام شوند..
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      45 0
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      وای از امید وآرزوهای امریکا وغرب که با گل آلود کردن آب وبه هدر دادن خون بی گناهان به اصطلاح می خواستند با یک دلقک به نام زلنسکی روسیه راتجزیه کنند. حیف از این هزینه های سرسام آور بی نتیجه!!!
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      48 0
      پاسخ
      امریکا وغرب عین سگ ولگردودزدی شده که هر جا در خاور میانه ودر اکراین پا گذاشته جایی برای ماندن ندارد. اینها با ترساندن ملت های بیچاره ای مثل عراق وسوریه مقاصد شومی داشتند وتوسط مقاومت منطقه وایران وروسیه طرحهایشان به شکست انجامید.
    • امیر IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 37
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      روسیه متجاوزه میگه عملیات ویژه تجاوز خودشو توجیه میکنه پس اسرائیل هم میگه عملیات ویژه تجاوز خودشو توجیه می کنه متجاوز متجاوزه هرکشوری باشه فرق نمی کنه دومین ارتش قدرتمند جهان دوساله بایک کشور ضعیف می جنگه موشکهای پیشرفته به اوکراین می دادند تا مسکو می رسید مردمش احساس آرامش نمی کردند زود صلح می شد
    • علیرضاتکاور IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      16 0
      پاسخ
      پرچم روسیه برای ما ملت ایران بالاست. روسیه یه کشور ابرقدرت چهان است که حرف اول را در تسلیحات و جنگ افزارها می‌زند....اول روسیه دوم چین.سوم کره شمالی و چهاروم ایران در خاورمیانه حرف اول را در قدرت نظامی می‌زنند این چهار کشور همیشه همبستگی باهم داشتند. در 5 بعلاوه یک. روسیه و چین پشت ایران بودند
    • علی قاسمی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      باکو وایروان وقندهار هم ازایرانه آقای ممدف
    • عادل IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      16 0
      پاسخ
      خدایش سخن ازدل من گفتی این مرتیکه دلقک احمق ازخودراضی وخودفروش سازش مرگه اگرمن جای پوتین بودم لحظه ای درنگ نمیکردم اتم را میزدم تا الاغهای کرایه ای مثل دانمارک سوئد والمان حساب دستشون بیاد با این مرتیکه بایدن
    • محمدحسین IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      12 0
      پاسخ
      تو همه جای دنیا دست‌نشانده‌های غرب به بدترین شکل ممکن به مردم کشورشون خیانت می‌کنند.
    • خسرو IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 12
      پاسخ
      اندر پس پرده باشد بازی های پنهان . بازی ادامه داره . پوتین رو دارن بازی میدن . جالبه که به این واضحیه ولی سران روسیه اذعان نمی کنند

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