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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

گلخندان قهرمان فینال برترین های تپانچه سال ۱۴۰۲ شد

گلخندان قهرمان فینال برترین های تپانچه سال ۱۴۰۲ شد

فینال برترین های رنکینگ تپانچه سال ۱۴۰۲ با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی، فینال برترین‌های رنکینگ تپانچه سال ۱۴۰۲ امروز (پنجشنبه)، ۳ اسفند ماه در سالن فینال مجموعه تیراندازی برگزار شد.

امتیاز این مسابقات در رنکینگ کشوری تیراندازان تأثیر دارد و همچنین امتیازات آن در انتخاب نفرات تیم ملی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان برزیل که فروردین ماه برگزار می‌شود، محاسبه خواهد شد.

رده بندی نفرات اول و هشتم در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

۱- وحید گلخندان از کرمانشاه
۲- سید احمد میر جهانبخش موسوی از البرز
۳- سجاد پورحسینی از گیلان
۴- امیر جوهری خو از تهران
۵- محمدعلی پساویده از البرز
۶- جواد فروغی از تهران
۷- میلاد طالبی از از آذربایجان غربی
۸- علی آذرپی از همدان

کد مطلب 6034827
بهنام روان پاک

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