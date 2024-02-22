گلخندان قهرمان فینال برترین های تپانچه سال ۱۴۰۲ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی، فینال برترینهای رنکینگ تپانچه سال ۱۴۰۲ امروز (پنجشنبه)، ۳ اسفند ماه در سالن فینال مجموعه تیراندازی برگزار شد.
امتیاز این مسابقات در رنکینگ کشوری تیراندازان تأثیر دارد و همچنین امتیازات آن در انتخاب نفرات تیم ملی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان برزیل که فروردین ماه برگزار میشود، محاسبه خواهد شد.
رده بندی نفرات اول و هشتم در پایان این مسابقات به شرح زیر است:
۱- وحید گلخندان از کرمانشاه
۲- سید احمد میر جهانبخش موسوی از البرز
۳- سجاد پورحسینی از گیلان
۴- امیر جوهری خو از تهران
۵- محمدعلی پساویده از البرز
۶- جواد فروغی از تهران
۷- میلاد طالبی از از آذربایجان غربی
۸- علی آذرپی از همدان
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