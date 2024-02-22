به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی امروز (سوم اسفند) در چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مجارستان که در تهران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بالای شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان، خواستار حمایت و تشویق دولت‌های دو کشور برای رشد بیشتر روابط بخش خصوصی ایران و مجارستان شد.

وی با اشاره به اولویت توسعه روابط با مجارستان برای جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: خوشبختانه روند همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور، طی چند سال اخیر، به‌خصوص پس از برگزاری اجلاس‌های قبلی، روبه‌رشد بوده است؛ اما کماکان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه مبادلات اقتصادی و تجاری وجود دارد. توسعه روابط خوب ایران و مجارستان حاکی از آن است که باوجود فشارها و محدودیت‌های قدرت‌های بزرگ، کشورهایی که به دنبال منافع ملی خود هستند، به‌راحتی می‌توانند روابط حسنه و روبه توسعه خود را حفظ کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت مجارستان در حوزه سیاست خارجی خود مواضع مستقلی اتخاذ نموده و اقدامات سازنده‌ای، جهت رفع تعاملات اقتصادی و تجاری و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور به عمل‌آورده است.

وی با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی بین ایران و مجارستان گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی، بستر مناسبی را برای شتاب بخشیدن به روابط دوجانبه به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم می‌سازد و حضور تعدادی از نمایندگان شرکت‌های معتبر مجاری در ترکیب هیأت همراه وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، بیانگر عزم و اراده دو کشور برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است.

افزایش سطح همکاری با کشورهای اروپایی در سایه ریاست مجارستان بر شورای اتحادیه اروپا

خاندوزی با تبریک پیشاپیش ریاست کشور مجارستان بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، گفت: امیدواریم، ریاست مجارستان بر شورای اروپا، با موفقیت‌های زیادی همراه باشد و بتوانیم از ظرفیت مجارستان به‌واسطه ریاست بر شورای اتحادیه اروپا، ضمن کاهش تنش‌ها و چالش‌ها، سطح همکاری با کشورهای اروپایی و به‌ویژه با مجارستان را افزایش دهیم و از ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های مشترک برای منافع دو کشور استفاده نمائیم.

وی با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های فراوان دو کشور برای گسترش همکاری‌های ایران و مجارستان، تصریح کرد: این وظیفه دولت‌ها است که از این فعالیت‌ها حمایت نموده و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم کنند به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی با اطمینان خاطر و اعتمادبه‌نفس بتوانند برنامه همکاری‌های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا کنند.

وزیر اقتصاد کشورمان با بیان اینکه، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و مناسب‌ترین راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، دارویی کشاورزی علمی و آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پشتوانه‌های اجلاس‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور است. در همین چارچوب، گسترش مناسبات بانکی و بیمه‌ای به‌عنوان ابزارهای تسهیل‌کننده در دو کشور ضرورت دارد و انتظار داریم همکاری‌های مالی و بانکی بین دو کشور با تشویق و حمایت مقامات مجارستان توسعه یابد.

خاندوزی عنوان کرد: امضای اسناد همکاری، به‌ویژه سه یادداشت تفاهم همکاری در بخش کشاورزی در حاشیه برگزاری اجلاس، فرصت خوبی را برای تجار و بخش خصوصی دو کشور فراهم می‌آورد و وظیفه دو کشور حمایت از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های فعال تجاری و اقتصادی است.

خاندوزی ادامه داد: ما بعد از برگزاری اجلاس سوم، مسائل و معضلات برخی از شرکت‌های ایرانی که در تعامل با مجارستان مشکل داشتند را بررسی کردیم و جلسات متعددی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران جهت رفع مشکلات آنها برگزار شده است و همچنان این روند بررسی و توجه به مشکلات شرکت‌ها ادامه دارد.

وزیر اقتصاد گفت: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور در سال گذشته رشد خوبی داشته است؛ اما در سطح انتظار نبوده است و باید این سطح همکاری‌ها توسعه و تقویت گردد همکاری و مشارکت نزدیک بخش خصوصی است که می‌تواند اهداف مدنظر ایران و مجارستان را محقق کند.

خاندوزی گفت: اقداماتی هم که پیش‌ازاین در حوزه همکاری انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، فی‌مابین دو کشور آغاز شده است، ادامه پیدا خواهد کرد و درخواستی هم که امروز برای رفع برخی از موانع حوزه مالیاتی در کمیسیون مشترک مطرح شد، به‌زودی با سفر هیأت مالیاتی کشورمان به مجارستان، حل‌وفصل خواهد شد