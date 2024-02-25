هوای بارانی اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه ششم اسفند با میانگین ۷۷ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان و کردآباد با ۷۱، خیابان احمدآباد با ۹۸، پارک زمزم و بولوار کاوه با ۷۹، میدان انقلاب و خیابان فیض با ۶۵، دانشگاه صنعتی با ۹۲، رهنان با ۶۴، خیابان زینبیه با ۹۰، سپاهانشهر و خیابان میرزا طاهر با ۵۷، خیابان فرشادی با ۷۵ و ایستگاه ولدان با ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در خیابان پروین اعتصامی با ۱۰۹ و بزرگراه شهید خرازی با ۱۱۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در خمینیشهر و سجزی با ۵۷ و شاهین شهر و زرین شهر با ۶۸ و قهجاورستان با ۸۴ AQI در وضعیت قابل قبول و در مبارکه با ۲۹ AQI پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
هوای شهر اصفهان در لحظه انتشار این گزارش بارانی و سرد است. بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان فعالیت سامانه سرد بارشی که از شامگاه شنبه در استان آغاز شده است تا پایان هفته جاری به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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