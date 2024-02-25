وصول بخشی از جزای نقدی در پرونده قاچاق سوخت در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شناوری به اتهام قاچاق سوخت به میزان ۶۷ میلیون و ۷۰۰ متریک تن (به ارزش ۴۷۸ میلیارد ریال) با دستور قضائی توقیف شده بود که جهت مراحل قانونی، پرونده قضائی تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر و صدور رأی در شعبه دادگاه انقلاب بوشهر با قطعیت دادنامه پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شد که در این پرونده محکومان به تحمل حبس و جزای نقدی به میزان هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال محکوم شدند.

مهرانگیز در ادامه گفت: در راستای اجرای این حکم و پیگیری‌های قضائی میزان هزار و ,۱۵۰ میلیارد ریال وصول شد که مابقی نیز در دست وصول است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پرونده‌های موضوع قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر گفت: با هرکسی که در زمینه قاچاق کالا و ارز و از جمله قاچاق سوخت فعالیت کند و بخواهد به بیت‌المال ضرر برساند مبارزه می‌کنیم و در دستگاه قضائی با توجه به قانون با شدت و حدت تمام با آن‌ها برخورد خواهد شد.