به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی اظهار کرد: برای باز نگه داشتن راهها بیش از ۳۰۰۰ تن مخلوط شن و نمک در سطح راهها پخش شده است تا تردد در جادههای ارتباطی استان مرکزی برقرار باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی با بیان اینکه ۱۶۰۰۰ کیلومتر باند از راههای این استان از عصر روز گذشته برفروبی شده، گفت: اکنون ۳۰ نفر در راهدارخانهها اسکان موقت داده شدند و با استفاده از ۲۲۸ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری وظیفه برفروبی محورهای مواصلاتی استان را بر عهده دارند.
جهانی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی به ۸۰ خودرو امداد رسانی شده، گفت: ۱۴۶۰۰ تماس با مرکز مدیریت راههای استان گرفته شده که بیش از ۲۰۰۰ تماس توسط نیروهای مرکز و مابقی توسط تلفن گویا جواب داده شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی در خدمت کاربران جادهای است.
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